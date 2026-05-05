Deportes. Impulsan la primera Escuela de Esgrima en San Salvador de Jujuy para ampliar el acceso al deporte

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, acompaña la puesta en marcha de la propuesta, promoviendo nuevas disciplinas y el desarrollo deportivo.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo políticas públicas que promueven el acceso al deporte en toda la provincia, la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo del Gobierno de Jujuy, acompañó la puesta en marcha de la primera Escuela de Esgrima en San Salvador de Jujuy, con sede en la Sociedad Tiro, Gimnasia y Esgrima.

La iniciativa genera un espacio de formación accesible para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la inclusión y el desarrollo deportivo. A su vez, impulsa la formación de esgrimistas con nivel competitivo, en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Evita y otros certámenes nacionales.

Las clases están a cargo del instructor Luis Mesa y se dictan los días lunes y miércoles a las 19 horas. La propuesta está dirigida tanto a socios como a no socios, a partir de los 5 años de edad. Durante los encuentros se trabajan las tres armas de la esgrima —florete, espada y sable—, junto con técnicas de combate, ejercicios de velocidad y precisión.

El director de Deporte Federado, Eduardo Ortuño, destacó el trabajo articulado que se desarrolla en la provincia: “Estamos trabajando con la sala de esgrima en la ciudad de Perico y, en el marco de acciones de promoción, se generó este vínculo con el club. La idea es consolidar una sala de esgrima en San Salvador de Jujuy que permita formar tanto deportistas como instructores”.

En ese sentido, remarcó que “la esgrima es un deporte emergente que crece en el norte del país. En la región del NOA son pocas las provincias que lo desarrollan, por lo que desde la Secretaría de Deportes buscamos incluirla dentro de programas como FORJA y los Juegos Deportivos Nacionales Evita, siendo uno de los pocos deportes que aún faltaban completar en su grilla”.

Por su parte, el instructor Luis Mesa señaló que se trata de “un deporte muy seguro, tanto por sus reglas como por el equipamiento que se utiliza. En esta oportunidad realizamos una exhibición de sable, una de las tres armas, elegida por ser muy vistosa para su difusión”.

Finalmente, valoró el acompañamiento institucional. “La Secretaría de Deportes nos brinda un gran apoyo para promocionar la esgrima, especialmente en la niñez. Uno de los objetivos que nos planteamos es que Jujuy cuente con representantes en esta disciplina en Mar del Plata”, afirmó.