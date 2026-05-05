Día Internacional de la Celiaquía. Jornada de concientización y sensibilización: «Alimentar-Ce, rico y saludable»

En el Día Internacional de la Celiaquía, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó la jornada de concientización y sensibilización: «Alimentar-Ce, rico y saludable» con el fin de generar conciencia en la población.

Organizado por la Dirección de PLASONUP (Plan Social Nutricional Provincial) del Ministerio de Desarrollo Humano, se concretó una jornada destinada a visibilizar la celiaquía y promover el diagnóstico temprano. La actividad fue encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, quien estuvo acompañada por la directora de PLASONUP, Malena Amerise, y Alejandra Alfaro Lic. Nutrición, a cargo del programa Alimentar-Ce.

Como cada 5 de mayo, se desarrollan acciones basadas en la Ley Provincial 6.015 de asistencia alimentaria. Estas están destinadas a personas con diagnóstico de celiaquía en situación de vulnerabilidad socio sanitaria, sin obra social y con residencia en el territorio de la provincia.

Sobre la fecha, la ministra Russo Arriola señaló que es una jornada que insta a reflexionar, aprender y sobre todo a acompañar. “Tenemos 132 personas con celiaquía en la provincia que están cubiertas por el programa, una mitad con fondos nacionales y la otra mitad con fondos provinciales. La celiaquía es una condición que requiere un abordaje integral y mayor concientización social”, señaló.

En ese sentido, subrayó que abordar la celiaquía implica promover la inclusión y asumir el desafío de construir entornos más conscientes, accesibles y empáticos. Asimismo, remarcó el compromiso de la Dirección de Asistencia y Calidad de Vida en continuar fortaleciendo las acciones de información, asesoramiento y contención destinadas a esta población.

Además, indicó que se están desarrollando capacitaciones específicas sobre productos libres de gluten (trigo, cebada y centeno), a cargo de profesionales en nutrición, como parte de una estrategia sostenida de educación alimentaria.

Por su parte, Amerise expresó que el Gobierno de Jujuy está muy comprometido con la promoción del diagnóstico temprano y agradeció a los municipios por su contribución en la difusión en la sensibilización. “La idea es dar cumplimiento a la ley provincial y que sea un trabajo conjunto para que exista igualdad de derecho para las personas”, agregó.

Finalmente, resaltó que la jornada tiene el fin de fomentar una alimentación saludable a través de las capacitaciones en todos los jujeños.

La iniciativa inició con la charla informativa «Alimentación sin gluten NO significa alimentación saludable», a cargo de la Prof. Lic. en Nutrición Cecilia Romero Arena; luego continuó con la charla «Alimentos libres de gluten seguro» dictada por Karen Gisela Ruiz bioquímica residente de SUNIBROM , y finalmente cerró con el taller de cocina «Saberes y Sabores Sin Gluten», donde se realizaron preparaciones de pan de molde con semillas chia y pizza con hierbas, conducido por la maestra cocinera Laura Gutiérrez.