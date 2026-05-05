“Eco Barrios en Acción” una campaña para promover la separación de residuos en la ciudad

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y fomentar prácticas sostenibles en la comunidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el programa “Eco Barrios en Acción”, una iniciativa destinada a impulsar la separación de residuos en origen y promover la economía circular en distintos sectores de la ciudad.

La primera etapa se desarrolla en el barrio 1° de Marzo y parte de Gorriti, donde equipos municipales ya trabajan de manera territorial junto a vecinos, comerciantes e instituciones. En este marco, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó: “Estamos lanzando esta campaña en la zona del barrio 1° de Marzo y parte de Gorriti, con el objetivo de concientizar y educar a la comunidad sobre la correcta separación de los residuos”.

Asimismo, detalló el alcance de la propuesta y el trabajo articulado con actores locales: “Desde la Dirección de Economía Circular llevamos adelante esta campaña junto al centro vecinal e invitamos a los comercios a sumarse. Se brindará educación ambiental sobre la separación de residuos como plásticos, cartón, papel y latas, explicando cómo gestionarlos correctamente”.

En esa línea, Molina destacó la importancia de incluir a los recuperadores urbanos: “También estamos convocando a quienes realizan recolección por su cuenta, para integrarlos al circuito y generar una salida laboral que los beneficie”.

La campaña comenzó el lunes 4 de mayo y se extenderá, en principio, hasta el viernes 8. Como parte de las actividades por el Mes Mundial del Reciclaje, el cierre contará con una jornada especial de separación de materiales inorgánicos.

El punto de acopio estará ubicado en Párroco Marshke esquina Los Andes, donde los vecinos podrán acercar materiales limpios y secos como papel, cartón, botellas plásticas y latas de aluminio. La atención será el viernes 8, en el horario de 9 a 12 y de 13 a 18 horas.

Finalmente, el funcionario invitó a la comunidad a participar activamente: “Estamos realizando un trabajo puerta a puerta junto al centro vecinal y los comerciantes, e invitamos a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta que busca mejorar el ambiente entre todos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9pl8JGFdRCg?feature=shared