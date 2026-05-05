El “V Congreso Internacional de Mujeres Conductoras” es de Interés Municipal

En encuentro se desarrolla en el marco de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el ámbito profesional. El mismo congrega a profesionales y líderes comprometidos con la eliminación de la brecha de género en el sector del transporte.

En ese marco, el concejal Gastón Millón destacó: “Es muy bueno esto, porque no solamente hay mujeres conductoras de muchísimas partes del país, sino que también vinieron de Bolivia. Hablábamos de la calidad de las mujeres conductoras y responsabilidad de las mismas”. Y continuó: “La mujer normalmente tiene la mayor parte de responsabilidades en la casa -entonces- el ejercer este tipo de actividad, que implica estar muchas horas fuera de casa, es complejo”.

Por último, el edil radical añadió: “Las circunstancias actuales hacen que se busquen alternativas laborales, afortunadamente, porque nos hemos encontrado con una cantidad de mujeres taxistas que tienen una calidad bárbara y -en muchos casos- superiores a los clásicos hombres taxistas, por lo que aplaudimos este tipo de iniciativas”.

Por su parte, Lorena Rocío Pérez, referente de Taxi Fem, expresó: “Gracias por visibilizar este congreso de mujeres conductoras, para nosotras es una tarea cumplida. Hemos preparado un programa para que estas chicas puedan llevarse una idea de cómo trabajamos en Jujuy, no sólo en tecnología, sino también en comunicación, porque si bien no somos muchas conductoras, hemos logrado visibilizar el servicio que brindamos de mujer para mujer, por lo cual muchas pasajeras jujeñas nos eligen día a día”.

Por último, Rocío Pérez resaltó: “Llegaron de San Juan, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Chubut está llegando al igual que Buenos Aires, las chicas de Bolivia de la línea lila y el empoderamiento que tienen allá, tienen escuelas de manejo, acompañan a las mujeres hasta que obtienen el carnet de conducir y les brindan un trabajo, porque ellas obtienen el carnet y automáticamente pasan a trabajar en una línea de transporte donde llevan escolares y mujeres, algo parecido a lo que hacemos nosotras”, concluyó.