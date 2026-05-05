Formación. Nueva apertura de inscripciones en el IUPS para cursos de Seguridad Privada

La propuesta está destinada a la formación y actualización de aspirantes y trabajadores del sector, con distintos niveles de capacitación y requisitos.

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), a través de su Departamento de Formación Continua, informa que se encuentran nuevamente abiertas las inscripciones para los cursos de Seguridad Privada correspondientes al ciclo 2026.

La convocatoria está destinada a personas interesadas en formarse o actualizarse en el ámbito de la seguridad privada, con distintas opciones de capacitación según el nivel requerido:

Desde la institución se recuerda a los postulantes la importancia de cumplir con todos los requisitos al momento de la preinscripción. La documentación solicitada deberá cargarse en formato digital, con imágenes o archivos claros, correctamente iluminados y legibles. No se aceptarán archivos de baja calidad, incompletos, incorrectos o adulterados, los cuales serán motivo de rechazo.

Asimismo, se establece que cada archivo presentado debe corresponder estrictamente al apartado requerido en el formulario.

En relación a la vigencia de la documentación, los exámenes médico y psicológico tendrán una validez de hasta seis meses, mientras que el resto de la documentación deberá contar con una antigüedad no mayor a tres meses.

Por otra parte, se informa que el pago del curso deberá realizarse de manera presencial en el Departamento Contable del IUPS, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas.

Finalmente, se enfatiza que es obligatorio contar con la totalidad de los requisitos completos antes de iniciar la carga del formulario, ya que el incumplimiento de esta condición implicará la no admisión de la inscripción.