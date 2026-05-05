Incendios forestales. Jujuy refuerza la prevención de incendios forestales con acciones interinstitucionales

Se presentó el mapa de riesgo que permite identificar las áreas donde la ocurrencia de incendios de interfase puede generar mayor impacto en las poblaciones.

Se llevó a cabo una primera reunión para la prevención de incendios forestales, en el marco de una estrategia integral impulsada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy a través de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales. En esta primera jornada, se presentó el mapa de riesgo de la zona, una herramienta clave que permite identificar las áreas donde la ocurrencia de focos ígneos puede generar mayor impacto en las poblaciones.

Los encuentros tienen como eje central la concientización y preparación de la comunidad frente al inicio de la temporada de incendios forestales. Desde la organización destacaron que estos espacios de intercambio son fundamentales para compartir información actualizada sobre el comportamiento de la temporada y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre organismos públicos y actores territoriales.

El objetivo principal es coordinar acciones concretas de prevención, optimizar recursos y consolidar un trabajo interinstitucional que permita anticipar escenarios de riesgo. En este sentido, la Delegación Municipal confirmó que pondrá a disposición su equipo para avanzar en la limpieza de espacios, una tarea considerada estratégica para reducir la carga de vegetación que puede ser combustible en zonas urbanas y periurbanas.

Jujuy refuerza la prevención de incendios forestales con acciones interinstitucionales

Participaron del encuentro la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el jefe de Operaciones, Francisco Janco; el jefe de la Base El Brete, Marcelo Alba; y el delegado municipal Iván Meri, junto a su equipo de trabajo.

Estas iniciativas forman parte de una política preventiva que busca no solo reducir la cantidad de incendios, sino también minimizar sus consecuencias sociales, ambientales y económicas en toda la provincia, y para ello, se requiere la participación activa de todas las instituciones provinciales.