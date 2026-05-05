Obras de infraestructura. El Gobierno de Jujuy avanza en la regularización dominial de las 14 Hectáreas en Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir encabezó una recorrida en el sector para supervisar la finalización de obras de infraestructura clave.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, encabezó una visita al barrio 14 Hectáreas, ubicado en el distrito de Alto Comedero, para supervisar la finalización de obras de infraestructura clave. Estos trabajos se enmarcan en el plan «Mi lote, en regla», que busca garantizar la seguridad jurídica de las familias a través de la obtención de sus escrituras de dominio.

Durante el recorrido, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, y el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón.

Las obras recientemente concluidas contemplan la ejecución de cordón cuneta y badenes en las 15 manzanas que conforman la totalidad del sector. La culminación de estas tareas de infraestructura social básica es un requisito técnico indispensable para que la Dirección de Inmuebles apruebe los planos de loteo.

«Nuestro fin primordial es la regularización de los lotes para que cada familia tenga su escritura», enfatizó Eduardo Cazón. El funcionario detalló que, una vez aprobado el plano, se iniciará el proceso de firma de convenios de pago para que los adjudicatarios puedan formalizar la propiedad de sus terrenos.

El sector de las 14 Hectáreas representa un caso de éxito en materia de urbanismo social. Surgido hace aproximadamente seis años sobre lo que entonces era terreno baldío, hoy presenta un nivel de ocupación del 95% y una comunidad organizada a través de un centro vecinal activo.

Durante la jornada, el gobernador Sadir mantuvo un diálogo directo con los residentes, quienes expresaron sus inquietudes y proyecciones para el barrio. Además de la regularización dominial, la agenda de trabajo incluyó: