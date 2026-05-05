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Sensibilización. Donación de órganos: solidaridad y compromiso permitieron 31 procedimientos en el transcurso del año

Jujuy
Donación de órganos: solidaridad y compromiso permitieron 31 procedimientos en el transcurso del año

Donar órganos permite oportunidades de recuperación a personas de todas las edades en situaciones críticas de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizaron dos nuevos operativos de ablación en hospitales Pablo Soria y San Roque y, con estas intervenciones, suman 31 los procedimientos efectuados en la provincia en lo que va del año 2026 en los ámbitos público y privado.

Para concretar cada operativo de ablación se requiere de un trabajo coordinado entre los equipos ablacionistas con la labor en quirófano, la Unidad de Ablación y Trasplante de cada institución y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) mientras son claves las gestiones sociales, logísticas y administrativas a través de la Policía de Jujuy, SAME 107 y Aeropuerto, a fin de brindar posibilidades de una mejor calidad de vida a quienes esperan por un trasplante en cualquier punto del país.

La donación de órganos es un acto solidario que se fortalece a partir de la sensibilización de la comunidad y de la legislación nacional vigente.

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.

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