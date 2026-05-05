Trámites. El Gobierno de Jujuy amplía los operativos de documentación en San Pedro, Los Molinos y Capital

Los operativos del Registro Civil acercan la realización de DNI y pasaporte a distintos puntos de la provincia, facilitando el acceso a la documentación de manera rápida y cercana.

El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, a través de la Dirección Provincial de Registro Civil de Jujuy, informa la agenda de operativos de documentación para los próximos días. Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad, las unidades móviles brindarán atención en puntos estratégicos del interior y de San Salvador de Jujuy.

Al respecto, el director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, señaló que el equipo técnico continúa trabajando para llegar a cada localidad. “Estamos terminando de coordinar las solicitudes de diversos sectores y municipios. Nuestra prioridad es que ningún jujeño se quede sin la posibilidad de gestionar su documentación cerca de su casa”, sostuvo.

1. SAN PEDRO DE JUJUY (Programa «El Estado en tu Barrio»)

Fecha: Jueves 07 de Mayo.

Lugar: Centro Vecinal Barrio La Merced.

Horario: De 09:00 a 17:00 hs.

2. LOS MOLINOS

Fecha: Viernes 08 de Mayo.

Lugar: Sector 2 – Av. Bolivia y calle La Nación (Al lado del C.A.P.S.).

Horario: De 10:00 a 17:00 hs.

3. PASEO DE LAS PLANTAS

Fecha: Todos los sábados de MAYO.

Lugar: Playa de estacionamiento – Avenida 19 de Abril.

Horario: De 10:00 a 13:00 hs.

Los ciudadanos podrán gestionar:

– Renovaciones y actualizaciones de DNI y pasaporte.

– Cambio de domicilio y nuevos ejemplares por extravío.

La atención tendrá lugar por estricto orden de llegada hasta agotar los números repartidos al inicio de la jornada.

En cuanto a los costos, el DNI común tiene un valor de $10.000, mientras que el DNI Express posee un precio de $26.000. Los trámites pueden abonarse únicamente por medios electrónicos.

En el caso de los menores de 14 años, deben concurrir con partida de nacimiento original (emitida hace no más de un año) e impresa.

Cabe mencionar que los operativos podrían ser reprogramados o trasladados en caso de clima inestable para resguardo de la ciudadanía y los equipos técnicos.

Desde la Dirección Provincial de Registro Civil se insta a la comunidad a mantenerse atenta a los canales oficiales (Facebook, Instagram y canal de WhatsApp) ya que la agenda de operativos móviles continúa en permanente construcción para cubrir la demanda de todo el territorio provincial.