La Comisión de Obras y Servicios Públicos avanzó en tres proyectos vinculados a infraestructura, seguridad vial y obra pública

En el Salón Pilar Bermúdez, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por la diputada Noemí Isasmendi, analizó tres iniciativas legislativas en materia de infraestructura urbana, seguridad vial y obra pública provincial.

La comisión recibió a la diputada Verónica Valente para avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que propone el retiro obligatorio del cableado aéreo en desuso de los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica. La iniciativa apunta a la descontaminación ambiental y a la reducción del riesgo de accidentes, y busca dotar a los municipios de una herramienta provincial para exigir a las empresas prestatarias las tareas de limpieza y mantenimiento que hoy no pueden garantizar por falta de infraestructura propia.

Asimismo, se avanzó en el proyecto de ley de pasajes urbanos y relevamiento de escalinatas, orientado a mejorar la seguridad y la iluminación en distintos sectores de la provincia. La iniciativa contempla un relevamiento integral desde las áreas de Energía y Seguridad, con especial atención a las zonas donde el acceso a recursos técnicos es más limitado, incluyendo la instalación de barandas para personas con discapacidad.

Por último, la comisión recibió un informe de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la transferencia operativa a la provincia de obras en rutas nacionales. De acuerdo con lo informado, ya existe un convenio firmado entre Vialidad Nacional y la provincia, y los trabajos en algunos tramos se encuentran iniciados o próximos a comenzar.

La presidenta de la comisión subrayó la importancia de mantener en agenda los temas de obra pública, infraestructura vial, vivienda y servicios públicos, aun en un contexto presupuestario complejo.