Turismo mundial . Best Tourism Villages 2026: cuatro pueblos de Jujuy van por el título mundial

Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito buscan el galardón de ONU Turismo que Jujuy ya ganó dos veces.

Jujuy vuelve a meterse en la pelea global. Cuatro de sus pueblos —Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito— presentaron su candidatura a los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento de ONU Turismo a los mejores destinos rurales del mundo. El año pasado, Maimará se llevó ese título.

El programa premia a localidades de menos de 15.000 habitantes que preservan su identidad cultural, cuidan su entorno natural y construyen turismo desde adentro, desde la comunidad. No gana el destino más famoso ni el más visitado: gana el que es más auténtico.

Los cuatro candidatos jujeños cubren un arco de paisajes que pocas provincias argentinas pueden ofrecer: desde la paleta ocre de la Quebrada de Humahuaca hasta la exuberancia verde de las Yungas. Cada uno, a su manera, es un argumento.

Si alguno de los cuatro pueblos llega a ganar, Jujuy acumularía tres reconocimientos en la historia del programa. Maimará lo obtuvo en 2025 y Caspalá había sido reconocida en la primera edición, en 2021. Ninguna otra provincia argentina tiene ese historial.

El contexto también acompaña: esta convocatoria cerró con un récord histórico de postulaciones en el país. Cincuenta y cinco pueblos de 20 provincias levantaron la mano, la cifra más alta desde que el programa existe. De ese grupo, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación elegirá a los ocho que representarán a Argentina ante el jurado internacional. Los ganadores mundiales se conocerán en el tercer trimestre de 2026.