Tareas preliminares de poda y mejoras eléctricas de cara a una nueva obra de repavimentación en Ciudad de Nieva

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Espacios Verdes, llevó a cabo tareas de levantamiento de copas y mantenimiento del arbolado urbano en el tramo de la calle Libertad comprendido entre Iriarte y Obispo Padilla, en el barrio Ciudad de Nieva. Estos trabajos se realizaron como instancia previa a las obras de repavimentación que se ejecutarán en los próximos días en dicho sector.

Con más precisión, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco , explicó “se trata del inicio de tareas preparatorias para dar comienzo en los próximos días a una importante obra de repavimentación en un sector clave de la ciudad que requería una intervención profunda a cargo de la Secretaria de Obras Publicas”.

Añadió que en esta primera etapa “se llevaron adelante trabajos de acondicionamiento que permitirán el ingreso y la operación de maquinaria de gran porte, como el levantamiento de copas y mantenimiento del arbolado urbano, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar mayor seguridad”.

Asimismo, el funcionario municipal, adelantó que la Dirección de Servicios Eléctricos también realizó tareas de mantenimiento y repotenciación del sistema de iluminación en la zona, reforzando así la infraestructura urbana”.

Destacó que “la intervención será ejecutada de manera conjunta entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos, a fin de jerarquizar un sector de alto tránsito vehicular, particularmente en horarios pico”.

Finalmente, Marenco solicitó a los vecinos la colaboración durante el desarrollo de las obras, entendiendo que este tipo de trabajos generan molestias momentáneas, pero son necesarias para mejorar la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida en la zona”, concluyó.

Luego el director de Espacios Verdes, Juan Carlos Figueroa detalló que personal municipal se apostó en Ciudad de Nieva para avanzar en las tareas preliminares de cara a una nueva obra vial, como la repavimentación de la calle Libertad, en el tramo comprendido entre Iriarte y Obispo Padilla, como parte de una primera etapa de intervención”.

En este contexto, Figueroa manifestó que en la jornada se procedió a realizar trabajos de acondicionamiento, que incluyen el levantamiento de copas de árboles debido al gran porte de la maquinaria que será utilizada en la obra, puesto que tenemos marcadas las tareas y desde el lunes que viene comenzarán los trabajos”, precisó.

Asimismo, solicitó la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de las tareas, “especialmente en lo que respecta al estacionamiento de vehículos. En el operativo intervinieron de manera coordinada distintas áreas municipales, la Dirección de Tránsito y el área de Higiene Urbana, con el objetivo de garantizar el orden, la limpieza y minimizar inconvenientes en la circulación”, puntualizó Figueroa.

Nota audiovisual: https://youtu.be/tZq0B0xYW-8