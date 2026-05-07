Sistema público. Itinerancias odontológicas brindaron atención a más de 54 mil pacientes en zonas rurales de Jujuy

Esta estrategia funciona desde 2018 para fortalecer la presencia territorial y reducir brechas de acceso. Los pacientes reciben atención profesional en zonas rurales y de difícil acceso.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, impulsa una política sanitaria integral que amplía servicios, incorpora herramientas y garantiza presencia en todo el territorio con el trabajo permanente de los profesionales. Esta mirada se sostiene en una decisión clara: fortalecer el acceso y consolidar una red odontológica más cercana a la población.

La odontología ocupa un lugar estratégico dentro de la salud pública. Detectar a tiempo, tratar de manera oportuna y prevenir complicaciones no solo mejora la calidad de vida, sino que también evita intervenciones de mayor complejidad.

En ese sentido, la cartera sanitaria consolidó distintas líneas de acción que hoy muestran resultados concretos.

Por ejemplo, las itinerancias odontológicas fortalecen la presencia territorial y permiten reducir brechas de acceso. Equipos de salud recorren distintas localidades, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, acercando controles, tratamientos y acciones de prevención.

Esta estrategia se sostiene con intervenciones periódicas en territorio y forma parte del modelo de atención cercano que impulsa la provincia. Los cronogramas son programados y articulados con centros de salud, instituciones educativas y referentes comunitarios.

Desde el inicio de las itinerancias en 2018 hasta la fecha, la Provincia lleva más de 54.000 pacientes que pudieron acceder a la atención odontológica en el interior.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una política sanitaria que prioriza la prevención y la atención oportuna. Los controles periódicos, el uso de flúor y los hábitos de higiene permiten reducir la incidencia de enfermedades bucales y evitar complicaciones a futuro.

La articulación entre tecnología, guardias permanentes y trabajo territorial refleja una forma de gestionar la salud que pone el foco en la accesibilidad y en la respuesta concreta a la población.