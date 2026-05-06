«Música en acción», un programa para fortalecer vínculos entre músicos y realizadores audiovisuales

Una propuesta destinada a músicos/as, productores/as y realizadores/as audiovisuales de Jujuy.

La Secretaría de Cultura junto al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Comisión de Filmaciones, presenta el programa “Música en Acción”, con el objetivo de dinamizar la producción de videoclips y ampliar el desarrollo de la música para contenidos audiovisuales.

La propuesta responde a la necesidad de generar espacios de colaboración, capacitación y networking que permitan a los profesionales del sector, de la música y audiovisual, conocer oportunidades de financiamiento y consolidar la industria local de manera sostenible.

En este sentido, el programa busca promover la interacción y el trabajo conjunto entre músicos/as y realizadores/as audiovisuales, fomentando la creación de contenidos originales y el crecimiento del sector en la provincia.

Cabe destacar que el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy viene impulsando, durante los últimos años, el Subsidio de Apoyo a la Realización de Videoclips, promoviendo tanto la producción audiovisual como la creación de música para este tipo de contenidos, por lo que resulta fundamental fortalecer estos vínculos.

El programa se desarrollará en dos jornadas que incluirán un taller de composición musical para audiovisuales, espacios de networking y presentación de bandas musicales.

Las inscripciones para el sector audiovisual se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: https://iaaj.jujuy.gob.ar/beneficios/musica-en-accion/