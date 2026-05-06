Centros culturales en Jujuy: agenda del 7 al 13 de mayo con muestras y talleres

Durante estos días, la actividad se distribuye en salas y espacios institucionales con opciones gratuitas y aranceladas, fortaleciendo el acceso al arte y la participación comunitaria.

Los centros culturales en Jujuy presentan una agenda semanal con propuestas que integran exposiciones, talleres y encuentros abiertos a la comunidad en distintos espacios de la capital.

La agenda en centros culturales en Jujuy incluye espacios con dirección definida para facilitar el acceso del público.

El Centro Cultural Culturarte presenta dos muestras vigentes hasta el 1 de junio, con acceso libre y gratuito de 8:00 a 20:00 horas. En la Sala Entrepiso se exhibe “NUBOSELVA” de Florencia García Otta, inaugurada el 7 de mayo a las 19:30 horas, mientras que en planta baja se presenta “FORMAS” de David Rueda, inaugurada el 8 de mayo en el mismo horario. El espacio ofrece visitas guiadas para grupos y escuelas. Dirección: San Martín esquina Sarmiento.

El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) continúa con la muestra colectiva “T’IKRAY” hasta el 11 de mayo, disponible de 8:00 a 20:00 horas con entrada libre. La agenda incluye el jueves 7 un taller introductorio de dibujo del cuerpo humano, además de talleres de teatro y dirección creativa musical. El viernes 8 se realizan un Encuentro de Poetas por la Paz y una JAM de dibujo con modelo vivo. El lunes 11 se dicta el taller de técnicas mixtas, el martes 12 continúa el taller de teatro y el miércoles 13 se desarrolla “Crecemos Pintando”. Dirección: Alvear 534.

El Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz presenta la muestra “YO SOY ELOY” de Emanuel Coria, disponible hasta el 8 de junio de 8:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes se realizan visitas guiadas en doble turno. El jueves 7 se desarrolla el taller de cerámica “Manos que crean” y por la noche una nueva edición del ciclo Macedonio Jazz. Dirección: Lamadrid esquina Güemes.

Casa de las Letras ofrece actividades durante la semana con talleres de quechua y lectura el jueves 7, canto e instrumentos el viernes 8, coplas el martes 12 y la reunión del grupo literario Jujeños Autores el miércoles 13. Dirección: Belgrano 1327.

En Casa Silvetti se mantiene la muestra “Paisajes de la colección del patrimonio artístico de la provincia de Jujuy”, disponible hasta junio de 8:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita. Dirección: Canónigo Gorriti 295.