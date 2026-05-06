Jujuy fortalece la minería responsable y el desarrollo con las comunidades de la Puna

Sadir participó de la presentación de los programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresaria desarrollados por la empresa SSR Mining.

El gobernador Carlos Sadir participó de la presentación de los programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollados por la empresa SSR Mining, donde se expusieron los avances alcanzados en los últimos años en la Puna jujeña, en articulación con comunidades locales, organismos del Estado y el sector privado.

En ese marco, el mandatario provincial valoró el trabajo sostenido de la compañía minera en la zona de influencia, subrayando que “es un momento muy importante para reflexionar y ver la tarea que viene desarrollando la empresa en estos últimos años, con un fuerte compromiso con las comunidades”.

Sadir remarcó que el modelo de minería que impulsa Jujuy no solo genera empleo directo, sino que también promueve el crecimiento de proveedores locales y el desarrollo de actividades productivas complementarias. “Hoy vemos cómo han crecido los proveedores de la zona y cómo se fortalecen otras actividades como la producción de lana, la papa andina y el turismo, lo que demuestra un desarrollo integral”, señaló.

Asimismo, destacó el funcionamiento del fondo especial FEDES, herramienta que permite canalizar recursos hacia proyectos productivos y sociales en la región, con participación de comunidades, la empresa y el Gobierno provincial. “Llegamos a este punto gracias al trabajo conjunto y sostenido. Estamos muy orgullosos y felicitamos tanto a la empresa como a las comunidades”, expresó.

El gobernador también vinculó esta instancia con la conmemoración del Día de la Minería, resaltando el rol estratégico del sector en la economía provincial. “Jujuy es hoy una provincia productora y exportadora minera, con una actividad que genera una parte importante de nuestras exportaciones y miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, afirmó.

En otro tramo, Sadir se refirió al contexto económico nacional y las políticas que lleva adelante la provincia para sostener la actividad productiva. En ese sentido, destacó la continuidad de la obra pública, el impulso a planes de vivienda, el desarrollo de parques industriales y el avance de las zonas francas de La Quiaca y Perico, como ejes para fortalecer la economía local.

Por su parte, el ministro de Minería, José Gabriel Gómez, señaló que la jornada permitió visibilizar los resultados del trabajo articulado en territorio. “A través de este fondo de desarrollo se han beneficiado numerosos productores de la Puna, mostrando el verdadero impacto de la minería en la región”, indicó.

El funcionario destacó que el sector minero genera actualmente más de 10.000 puestos de trabajo y cuenta con más de 300 pymes proveedoras, muchas de ellas pertenecientes a comunidades originarias. “Este es el verdadero derrame de la minería y demuestra que se trata de una actividad clave para el desarrollo de la provincia”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez, puso en valor el trabajo iniciado en 2018 para la conformación del fondo FEDES, que permitió canalizar más de 2,3 millones de dólares en proyectos productivos y sociales en las localidades de Rinconada y Pirquita.

“Hoy más del 70% de esos fondos ya fueron destinados a productores a través de líneas de crédito en agricultura, ganadería, artesanías, turismo e infraestructura, lo que refleja resultados concretos del trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y las comunidades”, explicó.

Finalmente, las autoridades coincidieron en destacar que el modelo jujeño de minería responsable se basa en la articulación entre el sector público, privado y las comunidades, consolidando un camino de desarrollo sostenible, inclusivo y con fuerte arraigo territorial.

Por último, el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez, puso en valor el trabajo iniciado en 2018 para la conformación del fondo FEDES, que permitió canalizar más de 2,3 millones de dólares en proyectos productivos y sociales en las localidades de Rinconada y Pirquita.

“Hoy más del 70% de esos fondos ya fueron destinados a productores a través de líneas de crédito en agricultura, ganadería, artesanías, turismo e infraestructura, lo que refleja resultados concretos del trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y las comunidades”, explicó.

Finalmente, las autoridades coincidieron en destacar que el modelo jujeño de minería responsable se basa en la articulación entre el sector público, privado y las comunidades, consolidando un camino de desarrollo sostenible, inclusivo y con fuerte arraigo territorial.