Agenda cultural del 7 al 13 de mayo con actividades en Jujuy y el interior

Las actividades combinan expresiones tradicionales y contemporáneas, con participación de artistas locales y eventos que se desarrollan en espacios culturales, plazas y comunidades.

La agenda cultural del 7 al 13 de mayo reúne una programación amplia con espectáculos, encuentros, ferias y propuestas artísticas distribuidas entre la capital y distintas localidades del interior, en diversos espacios y centros culturales.

El jueves 7 de mayo inicia con literatura en San Salvador de Jujuy, donde Ildiko Nassr coordina un microtaller de escritura íntima y colectiva en el Salón Belgrano del Cabildo de 9:30 a 11:30 horas. Ese mismo día, la música llega con la “Primera Misión K-POP” en la Sala Mayor del Teatro Mitre (Alvear 1009) a las 18:30 horas. Por la noche, se inaugura la muestra “Nuboselva” de Florencia García Otta en el Centro Cultural Culturarte a las 19:30 horas, mientras que Casa Macedonio Graz presenta el ciclo Macedonio Jazz con La Pequeña Jazz Band y J.J. Blues a las 20:00 horas.

En paralelo, la provincia suma propuestas en otras localidades: en Chalala (Purmamarca) se realiza el X Encuentro Regional de Samilantes “Suristinkuna” con serenata a la Virgen de Luján desde las 20:00 horas, y en San Pedro de Jujuy Enzo Dorado se presenta en concierto en la Casa de la Cultura (Sarmiento 356) a las 22:00 horas.

El viernes 8 de mayo comienza en Caspalá con la Feria de los Cultivos Andinos desde las 9:00 horas, destacando producciones locales. En Chalala continúan las celebraciones patronales en honor a Nuestra Señora de Luján con misa y procesión desde las 10:00 horas. En San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Culturarte presenta “Formas” de David Rueda a las 19:30 horas. La jornada incluye teatro con Gabriela Acher en el Teatro Mitre a las 21:00 horas y una agenda musical que abarca la Fiesta 90s-2000s en Arde Roma (Av. Fascio 1076), la Peña El Encuentro con artistas invitados en San Martín 647 y shows en Palpalá como “Sombras nada más” en Pentágono Bar desde las 22:00 horas.

El sábado 9 de mayo la agenda se extiende por toda la provincia. En Yavi – La Intermedia se desarrolla la Expo Feria de reproductores camélidos y ovinos, junto a la feria de artesanos y agricultores andinos desde las 9:00 horas. En Humahuaca se conmemora el 62º aniversario de la Marcha Heroica de los Mineros de Mina El Aguilar en la Plaza del Minero a las 10:00 horas. En San Salvador de Jujuy, Villa Jardín de Reyes será sede del 2º Concurso de Comidas al Disco en la Delegación Municipal (Av. Jorge Cafrune 1561) de 11:00 a 19:00 horas.

Durante la noche, la capital concentra espectáculos teatrales y musicales: se presenta “El Nombre” de Griselda Gambaro en la Sala Galán del Teatro Mitre a las 21:00 horas, mientras que la Peña El Encuentro recibe a Gustavo Córdoba y José Simón. Además, el Complejo Sandoval ofrece un festival con Los Manseros Santiagueños, Los 3 del Río y Coroico, con comidas regionales, y el Teatro El Pasillo presenta el espectáculo “Especial Luis Miguel” a cargo de Seba Mealla, todos desde las 22:00 horas. En Pampa Blanca, el Polideportivo Leonel Messi propone música en vivo con “Siempre Jóvenes” desde las 19:00 horas.

El domingo 10 de mayo continúa con encuentros y espectáculos. En San Salvador de Jujuy se realiza el encuentro “Entre los Cerros de Tiraxi bajo la protección de la Virgen del Carmen” en la Ruta Provincial Nº 29 km 22 desde las 10:00 horas, seguido por “Conectados por el Dabke” en la Plaza de las Batallas del Cabildo a las 16:30 horas. La agenda incluye teatro con “Guerreras KPOP, suerte dorada” en el Centro Cultural Martín Fierro a las 19:00 horas y el show de stand up de Gonzalo “Pela” Romero en el Teatro Mitre a las 20:00 horas. En Monterrico, se presenta el ciclo Capillas Musicales con el Quinteto Vocal Madariaga en la Iglesia San Isidro Labrador a las 21:00 horas.

El lunes 11 de mayo, Humahuaca conmemora el Día del Himno Nacional Argentino con un acto central en el Paseo Homónimo (Av. Belgrano esquina Entre Ríos) a las 10:00 horas.

El miércoles 13 de mayo, el cierre en San Salvador de Jujuy será con la muestra “Visiones de Jujuy” en el Centro Cultural Héctor Tizón (Hipólito Yrigoyen 1302) a las 20:00 horas, con entrada libre y gratuita.

Con propuestas en toda la provincia, la agenda cultural reafirma el dinamismo de la escena artística jujeña y su capacidad de convocar públicos diversos en cada región.