La Comisión de Igualdad de Género recibió a la hermana de Miguel Coria y acompañó el pedido de justicia

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Natalia Morales, recibió a Gabriela Coria, hermana de Miguel Coria, el jujeño asesinado en Tarija (Bolivia). En el marco del encuentro también se dio tratamiento a un proyecto de ley vinculado al cupo laboral para personas de la diversidad.

Durante la reunión, Gabriela Coria solicitó el acompañamiento institucional para el esclarecimiento del hecho y el acceso a la justicia. Recordó a su hermano como una persona generosa, amigable y respetuosa de su intimidad, y calificó el crimen como un hecho de odio cometido por alguien con un desprecio total por la vida. En ese sentido, pidió a los legisladores que me acompañen en que se haga justicia, que esto no quede impune y que se llegue hasta el final como corresponde.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Natalia Morales, destacó la importancia de escuchar el testimonio directo de un familiar de la víctima. Señaló que se trata de un crimen de odio que se enmarca en la situación de discriminación que atraviesan las personas de la comunidad de la diversidad, y valoró la posibilidad de conocer cómo la familia viene abordando las acciones para el esclarecimiento. Subrayó además el acompañamiento de diputadas y diputados de los distintos bloques al pedido de justicia, y anticipó que la comisión emitirá algún tipo de declaración institucional sobre el caso.

En la misma línea, el diputado Yael Navarro indicó que la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Derechos Humanos están articulando acciones para canalizar el pedido de la familia y visibilizar la situación. Expresó su preocupación por estos hechos de violencia y remarcó que no pueden quedar impunes. Adelantó también que se trabajará en conjunto con el Consulado y distintas organizaciones para viabilizar el proceso.

Proyecto de ley inclusivo

La comisión también dio tratamiento al proyecto de ley vinculado al cupo laboral para integrantes de todos los sectores de la diversidad. Natalia Morales explicó que se busca construir la iniciativa con todos los bloques, con el objetivo de garantizar este derecho en la provincia de Jujuy. La legisladora adelantó que en las próximas semanas serán invitadas a participar las organizaciones vinculadas a la temática.