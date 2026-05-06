Reunión de la Mesa Interinstitucional de prevención de la violencia de género en el Distrito Este

La activa participación de los asistentes posibilitó la incorporación de nuevas propuestas, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta, acompañamiento y asistencia a mujeres y personas de la diversidad sexual en casos de violencia.

Continuando con el trabajo en red con instituciones y la comunidad, se llevó a cabo la Mesa Interinstitucional Local (MIL) en el Distrito Este como parte del fortalecimiento articulado con diversos sectores para la prevención de la violencia de género.

Durante el encuentro que fue encabezado por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, se promovió el intercambio de experiencias, la identificación de las problemáticas locales y la construcción colectiva de estrategias de intervención ante situaciones de vulnerabilidad.

Cabe destacar que las Mesas Interinstitucionales cumplen un rol fundamental en la elaboración del Plan Provincial de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028, ya que favorecen la planificación de cada región, el trabajo en red y la optimización de los recursos, como asi también favorece la cercanía con la comunidad a través de un enfoque territorial con perspectiva de género.

De este modo se continúa avanzando en la construcción de una provincia más justa, igualitaria, libre de violencia por motivos de género y discriminación, favoreciendo el compromiso y la corresponsabilidad social en la prevención y abordaje de estas problemáticas.

Participaron el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas.

También estuvieron presentes Yolina Calatayo, responsable del Centro N° 4 de Atención Víctima de Violencia de Género, y Franco Massari, de la Asociación Civil “Para Servir a Jujuy”.