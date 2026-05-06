Ediles capitalinos se reunieron con sus pares de El Carmen

De la reunión participaron el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón (a cargo del Ejecutivo), más los concejales Graciela Carrasco, Néstor Barrios, Ramiro Tejeda, Blanca Ontiveros, Gustavo Martínez y Roberto Díaz, mientras que de la ciudad de El Carmen estuvieron el presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, y los ediles Adrián Mendieta, Hugo Rodríguez, Gabriela Caucota, Agustín Chávez y Raúl Berno.
Tras la reunión, la Vicepresidenta a cargo del Concejo Deliberante capitalino, Graciela Carrasco, manifestó que “la reunión fue muy fructífera, quedamos en seguir trabajando y avanzar en forma momentánea para darle seguridad a los vecinos de El Carmen que se llegan hasta aquí. Quedamos en hacer una próxima reunión con el Ejecutivo municipal y también con el provincial”.
Explicó que en la reunión “se planteó la posibilidad de reflotar la Vieja Terminal, nos comprometimos en poder avanzar con el Ejecutivo municipal y provincial, pero tenemos que saber en qué situación está, ya que creo que el SAME ya no va a funcionar ahí”.
Por último, destacó: “Ahora, el estacionamiento del transporte va a continuar en el mismo lugar, el concejal Tejeda planteó que se puede poner más iluminación, cámaras, unas garitas (de seguridad), eso lo vamos a manejar nosotros con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad”.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante de El Carmen, Federico Mancini señaló: “Tenemos pasajeros que llegan de El Carmen, Perico y Monterrico que hacen ese recorrido, son muchos los estudiantes que vienen de otras localidades a San Salvador”, y se expresó “muy agradecido con los concejales de la ciudad de San Salvador, muy contento por el recibimiento”.
Agregó que “ahora esperamos coordinar con Provincia, Seguridad y Transporte, ellos decidirán donde será la parada, ya que está colapsado el tráfico en la Capital y son ellos los que tomarán esa decisión”.
Para finalizar, el concejal Adrián Mendieta comentó: “La verdad que estamos muy agradecidos con los concejales que se tomaron el tiempo para recibirnos, hay una decisión muy importante y fue la de unificar la lucha entre todos los concejales, más allá de la bandera política; fue un gran gesto o avance para nuestra sociedad de El Carmen”.
Finalmente, dijo: “Nosotros vinimos a proponer que se cambie la parada, que se busque alternativas, si bien no nos vamos con una respuesta en concreto, pero quedamos para articular en conjunto una solución”, concluyó.
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