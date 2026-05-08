Asistencia alimentaria. «Comer en Casa»: se entregarán unidades alimentarias en localidades de la Puna

Desde el 12 de mayo, familias de la Puna recibirán módulos alimentarios del programa «Comer en Casa» en operativos coordinados por Desarrollo Humano.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que desde el martes 12 de mayo se realizará la entrega directa de las unidades alimentarios del programa “Comer en Casa”, en 4 localidades de la Puna de la provincia.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipios, comisiones municipales y unidades de gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios.

Martes 12 al jueves 14 de mayo:

En Abra Pampa se realizará en calle Independencia 678, del barrio 12 de octubre, de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 hs.

Miércoles 13 de mayo:

En El Aguilar, en el salón Avelino Bazán, calle principal s/n., de 10:00 a 16:00 hs.

Miércoles 13 al martes 19 de mayo:

Jurisdicción de Tres Cruces: miércoles 13 y jueves 14 en el pueblo, en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en avenida John Kennedy s/n., de 8:00 a 14:00 hs. Viernes 15 en los parajes Achicoriayoc, Barro Negro, Tejada, Puente Colorado, Taquio, Arbolito y Chulín, de 8:00 a 14:00 hs., con la modalidad puerta a puerta; el lunes 18 en Condorcito, Cóndor, Azul Pampa y Negra Muerta, de 8:00 a 14:00 h., modalidad puerta a puerta; finalmente el martes 19 de diciembre en Potrerillo, Lumara y Ugchara, de 8:00 a 14:00 hs., modalidad puerta a puerta.

Viernes 15 de mayo

En La Quiaca. Comer «Mickey» Yrigoyen esq. Rivadavia de 8 a 16 hs.

Martes 19 de mayo

En Barrancas en la Secretaría de Acción Social y Juventud, ubicada en Avenida General Lavalle s/n., de 8:00 a 14:00 hs.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los centros de distribución con el DNI original del titular. Las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).