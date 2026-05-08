Capacitación a entrenadores de gimnasia para fortalecer el desarrollo deportivo

Con el objetivo de fortalecer la formación técnica y continuar promoviendo el desarrollo de la gimnasia en la ciudad y la provincia, se llevó adelante una importante capacitación destinada a entrenadores y referentes de la disciplina, en un trabajo articulado entre el Municipio capitalino, la Secretaría de Deportes de la Provincia y la Federación Jujeña de Gimnasia.

La jornada se desarrolló en instalaciones ubicadas en la punta del Parque San Martín y contó con la participación de profesores, entrenadores y representantes de distintos clubes e instituciones deportivas, quienes accedieron a una instancia de perfeccionamiento encabezada por la disertante internacional, Mabel Fernández, especializada en gimnasia rítmica femenina.

Durante la apertura, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el valor social y formativo del deporte y expresó, “nos encontramos reforzando nuestra gran materia prima, en este caso, los profes de gimnasia, a través una labor conjunta con la Secretaría de Deportes de la provincia y con la Federación de Gimnasia de la provincia, que tiene que ver con seguir promocionando los deportes, porque entendemos que ahí es donde tenemos un lugar de comunidad, de encuentro”.

Asimismo, remarcó la importancia de trabajar especialmente en la formación de quienes acompañan a niños y niñas en sus primeros pasos deportivos, “entre el 95 y 98% de las personas que desarrollan gimnasia son niños, y la gran mayoría son niñas. Entonces, poder trabajar en la formación justamente de los formadores de estos niños es un gran crecimiento para nuestra comunidad y para los valores que pretendemos sostener desde el municipio”.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, valoró el trabajo articulado entre las distintas instituciones y señaló, “un trabajo mancomunado con la Secretaría de Deportes de la Provincia, la Dirección de Deportes del Municipio y la Federación Jujeña de Gimnasia, para poder desarrollar esta importante capacitación en nuestra casa, en la punta del Parque San Martín, ya que nosotros también tenemos participando de esta capacitación profesores de la Dirección de Deporte que, obviamente, van a trasladar todo este conocimiento para el desarrollo de los niños que asiste aquí”.

En representación de la Secretaría de Deportes provincial, la directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate, resaltó la importancia de seguir generando espacios de actualización profesional, “hoy estamos acompañando de manera articulada a la Federación de Gimnasia de Jujuy, en conjunto a la municipalidad, con Mabel Fernández, una disertante de nivel internacional que viene con este curso para gimnasia rítmica femenina”.

Además, agregó, “desde el gobierno provincial sabemos que es importante reforzar este eje de capacitación para que podamos lograr tener más conocimiento en todo lo que es esta disciplina”.

Finalmente, la presidenta de la Federación Jujeña de Gimnasia, Carmela López, explicó que esta iniciativa busca el crecimiento técnico de la disciplina en la provincia, “este curso forma parte de un proyecto que estamos tratando de hacer realidad desde la Federación Jujeña de Gimnasia, que es crecer tanto en el nivel técnico de los entrenadores como en el nivel de los jueces, hoy actualmente Jujuy cuenta con ningún juez con brevet actualizado. El primer paso era justamente brindar un curso de capacitación a nivel provincial para habilitar a todos los torneos de nivel provincial y que cada club pueda presentar jueces. Eso va a significar un avance muy importante, no solo para el desarrollo de los torneos en sí mismos, sino también para la calidad técnica del trabajo dentro de cada club”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/2G95V3mdgO8