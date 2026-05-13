Avanza la implementación del Boletín Digital en el Nivel Secundario

Esta medida es un eje central de las políticas orientadas a modernizar la gestión pública y desburocratizar los procesos escolares.

Avanza la implementación del Boletín Digital en el Nivel Secundario. La iniciativa se formaliza a través de la Resolución N° 1017, que establece al boletín digital como la única herramienta oficial de registro y comunicación de las trayectorias académicas.

Esta medida es un eje central de las políticas prioritarias de la gestión de la ministra Daniela Teseira, orientadas a modernizar la gestión pública y desburocratizar los procesos escolares.

En este contexto, la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, junto a los directores Martín Miranda (Sistemas), Daniela Galián ( Planeamiento, Información y Evaluación Educativa) y Silvia Jerez (Educación Secundaria), encabezaron una reunión de trabajo para coordinar la puesta en marcha del Boletín de Calificaciones Digital.

Gestión eficiente: El sistema permite centralizar la información escolar de forma segura, reemplazando progresivamente el soporte papel.

Vínculo con las familias: Facilita el acceso inmediato de los tutores a las calificaciones, mejorando la comunicación institucional.

Uso de datos: Provee información actualizada para el seguimiento pedagógico y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Se recordó a los directivos que la carga de calificaciones del primer trimestre y la actualización de datos de tutores para el Nivel Secundario deberá realizarse indefectiblemente del 1 al 19 de junio a través de la plataforma SINIDE-SGE.