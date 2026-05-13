Sabores jujeños. Semana gastronómica en Jujuy: chefs, vinos y cocina regional durante diez días

La semana gastronómica “Jujuy a Punto” comienza este jueves con cenas, feria de vinos y actividades gratuitas en toda la provincia.

La semana gastronómica “Jujuy a Punto” arranca este jueves con una agenda de cenas, ferias y actividades gratuitas que celebran la gastronomía jujeña. Del 15 al 24 de mayo, Jujuy reunirá a cocineros, sommeliers, productores y referentes del sector en una agenda que busca mostrar la identidad y gastronomía Jujeña a través de sus productos, sus vinos y su territorio.

La propuesta tendrá como eje ocho encuentros gastronómicos —entre cenas, almuerzos y una merienda— en distintos restaurantes de la provincia. En cada experiencia, chefs invitados compartirán cocina con referentes locales para crear menús únicos acompañados por maridajes de vinos jujeños.

Participarán espacios como Flor del Pago, Lanza, El Nuevo Progreso, Carlini, Ammá, La Viandita Dulce, Viracocha y Dávila.

Entre los cocineros invitados estarán Fernando Rivarola, Joaquín Facio, Angelo Aguado, Gastón Trama, Eugenia Krause, Constanza Cerezo y Franco Ghione, junto a chefs y sommeliers locales.

La semana gastronómica reunirá en Jujuy a chefs, sommeliers y productores en torno a la gastronomía jujeña y los vinos de altura.

Además de las experiencias gastronómicas, el evento incluirá propuestas abiertas al público.

El jueves 21 de mayo se realizará el Foro de Gastronomía en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, con charlas y exposiciones sobre identidad, sostenibilidad, territorio y el futuro de la cocina regional.

Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar la segunda Feria de las Rutas del Vino de Jujuy, donde se podrán degustar etiquetas de los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca.

También habrá capacitaciones gratuitas en el Centro Cultural El Tizón, a cargo de referentes como Eugenia Krause, Camila Lapido, Ana Irie y Camila Cerezo.

La semana gastronómica reunirá en Jujuy a chefs, sommeliers y productores en torno a la gastronomía jujeña y los vinos de altura.

En paralelo, la provincia será anfitriona de dos rondas clasificatorias del Torneo Federal de Chefs 2026, organizado por FEHGRA.

La primera se realizará el 18 de mayo en Tilcara para representantes de Quebrada y Puna, mientras que la segunda tendrá lugar el 20 de mayo en San Salvador de Jujuy para equipos de Valles y Yungas.

Además, el 19 de mayo se desarrollará el workshop hotelero gastronómico “Jujuy, Cultura y Sabores” en Café Dos Chinos, con cocina en vivo, degustaciones, capacitaciones y conferencias vinculadas al sector.

Las entradas para las cenas y almuerzos colaborativos ya se encuentran disponibles a través de Passline.

El foro, la feria de vinos y las capacitaciones tendrán entrada libre y gratuita.