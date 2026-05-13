Cultura. Actividades imperdibles en el Festival de Cine de las Alturas

Conversatorios, encuentros con referentes internacionales, música en vivo y proyecciones especiales formarán parte del Festival.

El Festival Internacional de Cine de las Alturas llevará adelante una nueva edición con Actividades de Altura, una propuesta pensada para realizadores audiovisuales, estudiantes, trabajadores de la industria y público en general, con espacios de intercambio y reflexión junto a destacadas figuras del cine nacional e internacional.

Durante cuatro jornadas, del 14 al 17 de mayo, el público podrá participar de conversatorios, encuentros especiales y Diálogos de Altura, además de disfrutar de proyecciones en el interior y espectáculos musicales en vivo que acompañarán la programación del Festival.

El 14 de mayo comenzará con la actividad “El recorrido de un cortometraje: Entre festivales y estrategias de circulación” con la participación de Gisela Chicolino y Florencia Gasparini Rey. El encuentro se desarrollará de 12 a 13:30 hs en el Cabildo.

“Herramientas para la captación de rodajes en los territorios: Cash Rebate, Uruguay y coproducción con Argentina”, moderado por Silvana Espinosa (Directora de la Comisión de Filmaciones de Jujuy) y con la participación de Gabriela Boullosa (ACAU), Rodolfo Iriñiz y Roxana Ramos. El encuentro será de 16 a 17:30 hs en El Cabildo.

Más tarde se realizará el encuentro “Cine independiente en Latinoamérica: entre la urgencia de producir y la necesidad de narrar”, con referentes de Uruguay, Ecuador y Argentina. Encuentro de 17.30 a 19:00 en El Cabildo.

Ese mismo día, La Quiaca será el primer destino del interior para proyectar una función especial de la muestra Horror Andino con el cortometraje “El soldado y el diablo” y el largometraje “Chuzalongo”, las mismas serán proyectadas a las 19 hs en el reciente inaugurado Complejo Cultural “Manka Fiesta”.

En tanto la jornada en capital cerrará con música en vivo a cargo de Las Cantoras del Alto en el Punto de Encuentro del Cabildo.

El viernes 15 tendrá lugar la charla “IA: una nueva forma de hacer cine”, coordinada por Belén Suárez, directora del área de Fomento del IAAJ. La charla será de 12 a 13hs en El Cabildo.

Dentro de las actividades destacadas se realizará el panel “Audiencias, desafíos y oportunidades en la región”, que reunirá representantes de festivales invitados de Argentina y Latinoamérica para debatir sobre circulación, públicos y exhibición audiovisual. La actividad se desarrollará de 16 a 18:30hs en El Cabildo.

Uno de los espacios más esperados del Festival serán nuevamente los Diálogos de Altura, encuentros abiertos con reconocidas figuras del cine iberoamericano.

El viernes 15 se desarrollará el “Diálogo de Altura con Daniel Hendler”, moderado por Daniel Desaloms, mientras que el sábado 16 será el turno del encuentro con Leticia Cristi destacada productora de “El Eternauta” y de la película “Belén”.

La programación continuará el sábado 16 con la charla “Actuación en la cinematografía andina”, un espacio de intercambio sobre el trabajo actoral en el cine independiente, con la participación de Fernando Arze, Sergio Prina y Liliana Juárez. La actividad será de 11:30 a 13:30 hs en El Cabildo.

También se realizará el panel “Documental y memoria”: El rol del cine documental como herramienta de preservación de la memoria de los pueblos, junto a Pablo Martínez Pessi y Andrés Habegger. De 16 a 17:30 hs en El Cabildo.

Ese mismo día se llevará adelante el “Encuentro sobre cine de terror”, una propuesta vinculada a la muestra Horror Andino que abordará el género desde una mirada contemporánea y regional, disertada por Diego Bellocchio, Roxana Ramos y Fernando Díaz, moderada por Gonzalo Calzada. El encuentro será a las 18hs en el Auditorium Julio Lencina.

El Festival recibirá a directores y directoras que participarán de presentaciones en salas y encuentros con el público. Daniel Hendler junto a Sergio Prina presentarán “Un cabo suelto” mientras que las actrices Camila y Ruth Plaate harán lo mismo en la previa de la proyección de “Belén”.

Cada jornada contará con propuestas musicales en vivo en la Carpa de Cabildo, con presentaciones de Las Cantoras del Alto, Navi y Chino y La Rebelión.

La programación culminará el domingo 17 de mayo con la Ceremonia de Entrega de Premios en el Teatro Mitre.

Las actividades son libres y gratuitas. La programación completa puede consultarse a través de las redes sociales y la página oficial del Festival Internacional de Cine de las Alturas https://cinedelasalturas.com.ar/