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Comer en Casa. Entrega de unidades alimentarias en localidades de la Puna

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Entrega de unidades alimentarias en localidades de la Puna

Equipo técnico del Plasonup, autoridades municipales y Unidades de Gestión locales articulan la entrega de unidades alimentarias que se desarrollará entre el 14 y 27 de mayo.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el jueves 14 de mayo continuará la entrega de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa “Comer en Casa” de localidades de Puna.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente forma:

Jueves 14 al lunes 18 de mayo:

En la jurisdicción de Puesto del Marqués se hará de la siguiente forma: en el pueblo se efectuará en el Centro Integrador Comunitario (CIC), avenida 23 de Agosto s/n, el jueves 14 y el miércoles 15 de 8:00 a 13:00 h.; el lunes 18 en Vera Cruz de 9:00 a 10:00 h. en el Salón Comunitario y en La Redonda, de 10:30 a 11:00 h. en el Salón Comunitario.

En la jurisdicción de El Cóndor de la siguiente manera, el jueves 14 en el pueblo, en la Comisión Municipal, de 09:00 a 13:00 h. El viernes 15 se hará la entrega en Chalguamayoc, en el Salón Comunitario de 9:00 a 10:00 h., en Cholacor, en el Salón Comunitario de 10:30 a 11:00 h y en Escobar en el Salón Comunitario de 11:30 a 12:00 h. Mientras que el lunes 18 se hará efectuará en Cieneguillas, en el Salón Comunitario de 09:00 a 10:00 h. y en Llulluchayoc, en el Salón Comunitario de 11:00 a 12:00 h.

Viernes 15 al martes 19 de mayo:

En Cangrejillos se realizará el viernes 15, en la Comisión Municipal de 7:00 a 13:00 h; en tanto que en Punta de Agua y Río Colorado se efectuará el lunes 18 de 8:00 a 12:00, con la modalidad puerta a puerta; mientras que el martes 19 de mayo en Cangrejos con la de 8:00 a 12:00 h. también con la modalidad puerta a puerta.

Lunes 18 al miércoles 20 de mayo:

En Pumahuasi, en la Comisión Municipal, de 8:00 a 14:00 h, para titulares del pueblo y de La Intermedia.

Lunes 18 al miércoles 27 de mayo:

En la jurisdicción de Coranzulí, con la siguiente modalidad: en el pueblo desde el lunes 18 al viernes 22, en la Comisión Municipal, de 7:30 a 13:30 h.; en El Toro el jueves 21 y el viernes 22, en la Delegación Municipal, de 8:00 a 12:30 h.; en San Juan de Quillaques el martes 26 y el miércoles 27 en la Delegación Municipal, de 8:00 a 12:30 h.

Martes 19 y miércoles 20 de mayo:

En Yavi se llevará a cabo en la Oficina de Gestión, ubicada frente a la plaza Independencia, de 8:00 a 13:00 h. para titulares de Yavi, San José, Casti, Lecho, Yavi Chico, Portillo, Suripujio, Inticancha, Larcas y Quirquinchos.

Jueves 21 y viernes 22 mayo:

En Pirquitas se efectuará el jueves 21 de 10:00 a 16:00 h. y viernes 22 de 8:00 a 14:00 h. en la Comisión Municipal, ubicada en calle Obispo Olmedo s/n.

La cartera social recomienda concurrir al centro de distribución con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

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