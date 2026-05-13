Jujuy avanza en nuevas herramientas de financiamiento productivo

Sadir mantuvo un encuentro con referentes del Mercado Argentino de Valores y del Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir recibió a representantes del Mercado Argentino de Valores y del Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la Provincia de Jujuy (FOGAJUY), en un encuentro orientado a fortalecer mecanismos de financiamiento destinados a pymes, obras de infraestructura y proyectos estratégicos para la provincia.

El mandatario mantuvo una reunión con Alberto Curado, actual presidente del Mercado Argentino de Valores, y Gustavo Leyria, presidente del Comité Fiduciaria Jujuy SAU y administrador de FOGAJUY, junto a integrantes del equipo de Gobierno provincial.

Durante el encuentro se abordaron distintas herramientas vinculadas al mercado de capitales y alternativas de financiamiento para impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, además de iniciativas vinculadas a infraestructura y desarrollo productivo.

En ese marco, Gustavo Leyria explicó que desde FOGAJUY “se está trabajando para desarrollar el nexo entre el mercado bursátil y el sector comercial e industrial de Jujuy”, con el objetivo de que las pymes puedan acceder a “mejor financiamiento, a mayor plazo y menor tasa, mejorando su competitividad financiera”.

Asimismo, indicó que el Mercado Argentino de Valores presentó distintas herramientas que pueden beneficiar tanto al sector privado como al sector público, entre ellas bonos verdes, financiamiento mediante obligaciones negociables, descuento de cheques y certificados de obra.

“Vemos un futuro bastante prometedor para desarrollar herramientas que potencien a las pymes y al Gobierno en mecanismos de financiamiento”, afirmó.

Leyria señaló además que los sectores vinculados a la infraestructura, la construcción, la producción, el comercio y los servicios tienen un gran potencial para beneficiarse de este tipo de instrumentos financieros, y destacó la incorporación progresiva del sector minero a estas alternativas.

Por su parte, Alberto Curado agradeció al gobernador Sadir y a su equipo “por habernos recibido” y destacó que la visita a Jujuy se enmarca en una recorrida por el norte argentino para acompañar iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y la infraestructura.

“Vinimos a ponernos a disposición y a estar cerca para acompañar el desarrollo productivo de la provincia, especialmente en lo que tiene que ver con el financiamiento de la pequeña y mediana empresa y las obras de infraestructura”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que Jujuy presenta “un gran potencial de desarrollo”, particularmente a partir del crecimiento de la actividad minera y la necesidad de continuar fortaleciendo rutas, conectividad e infraestructura estratégica.

Finalmente, Curado destacó la receptividad del Gobierno de Jujuy y remarcó la importancia de acercar el mercado de capitales a las provincias y al entramado productivo local. “Muchas veces se lo ve como algo lejano y no es así; estamos cerca y vinimos a explicarlo”, concluyó.