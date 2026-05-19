Rectificación: resultados de la convocatoria para cubrir puestos para la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos

En relación con la publicación de resultados correspondiente a la Convocatoria Pública para la cobertura del puesto de “Especialista Social para la UCP” de fecha 05 de mayo de 2026, en el marco del “Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo”, financiado mediante Donación BIRF Nº TF-C8844 del Banco Mundial, se informa lo siguiente:

Que, luego de una revisión de los requisitos mínimos requeridos para cubrir el perfil “Especialista Social para la UCP”, los resultados del proceso de selección, han sido rectificados.

En virtud de ello, resultó seleccionada la Lic. en Trabajo Social Sra. Ruth Elizabeth Avendaño para cubrir el perfil mencionado por haber cumplimentado los requisitos exigidos en la convocatoria.