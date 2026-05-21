Agenda cultural en centros culturales de Jujuy del 22 al 27 de mayo

Muestras, talleres, conversatorios y música gratuita en los espacios vivos de la capital. Una agenda cultural para toda la comunidad.

La agenda cultural del 22 al 27 de mayo ofrece en los espacios y centros culturales de San Salvador de Jujuy exposiciones de artes visuales, conversatorios, talleres de teatro, música, cerámica, quechua y coplas, con actividades tanto gratuitas como aranceladas.

Culturarte, el Centro de Arte Joven Andino, la Casa Macedonio Graz, la Casa de las Letras y la Sala Silvetti abren sus puertas a la comunidad.

Del 22 al 27 de mayo, los centros culturales de la capital jujeña presentan una programación diversa que incluye exposiciones de larga duración, formación artística y encuentros comunitarios.

Centro Cultural Culturarte

Ubicado en San Martín esquina Sarmiento, Culturarte mantiene dos muestras. En la sala entrepiso puede visitarse “Nuboselva” de Florencia García Otta, y en la sala planta baja “Formas” de David Rueda. Ambas exposiciones están disponibles hasta el primero de junio, con entrada libre y gratuita en el horario de ocho hora a veinte hora.

El 22 de mayo a las 18:00 hora se realizará un conversatorio con la artista Florencia García Otta, también con entrada libre y gratuita. El centro atiende solicitudes de visitas guiadas para grupos y escuelas a través del correo [email protected].

Centro de Arte Joven Andino

El CAJA, ubicado en Alvear 534, presenta hasta el 8 de junio la muestra “Procesos” de la artista Dani Yazlle, con actividad libre y gratuita de ocho hora a veinte hora.

La programación incluye talleres arancelados. El 22 de mayo, de 17:00 hora a 21:00 hora, se ofrece una charla gratuita con mujeres líderes por la paz a cargo de Yolanda Suruguay. El 23, 24 y 25 de mayo, la tallerista María Inés Falconi dicta el Taller de Dramaturgia en dos turnos: de 9:00 hora a 12:00 hora y de 15:00 hora a 18:00 hora. El 26 de mayo vuelve el Taller de Teatro para Jóvenes y Adultos con Damián Zanin de 19:00 hora a 21:00 hora. El 27 de mayo se realiza el taller de plástica “Crecemos Pintando” a cargo de Nayla Ramirez, de 18:00 hora a 20:00 hora.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

En Lamadrid esquina Güemes, este espacio alberga la muestra “Yo soy Eloy” de Emanuel Coria, compuesta por imágenes del fondo Eloy Coria Torres del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy. La exposición puede visitarse hasta el 8 de junio, de 8:00 hora a 20:00 hora, con entrada gratuita. Además, de lunes a viernes se ofrecen visitas guiadas al museo “Conociendo a Macedonio Graz” de 9:00 hora a 13:00 hora y de 16:00 hora a 21:00 hora.

El 22 de mayo a las 20:00 hora, el ciclo “Mujeres creando en escena” reúne a las artistas Cele Rodríguez, Chio Méndez, Naza Morel y Samira con entrada gratuita.

Casa de las Letras

Este espacio orientado a la literatura ofrece talleres. El 22 de mayo, de 16:00 hora a 18:00 hora, se realiza el Taller de canto e instrumentos coordinado por Elina Alabar, con entrada gratuita. El 26 de mayo, de 18:00 hora a 21:00 hora, el Taller de coplas a cargo de Elsa Tapia es arancelado. El 27 de mayo de 18:00 hora a 20:00 hora, el grupo JA (Jujeños Autores) coordina una reunión del grupo artístico y literario.

Sala Silvetti

En Canónigo Gorriti 295, la Sala Silvetti presenta hasta el 3 de julio la muestra homenaje a Héctor Alemán “Un punto de partida a la naturaleza muerta”. La entrada es libre y gratuita de 8:00 hora a 20:00 hora.

La propuesta recorre los centros culturales de la capital jujeña, donde convergen la creación contemporánea, la formación artística y el encuentro comunitario. Entre exposiciones, música en vivo, talleres de oficio y espacios de reflexión, la agenda cultural invita a habitar la cultura todos los días.