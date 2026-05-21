El Museo Municipal Mendoza incorporó audiodescripciones para personas con discapacidad visual

En el marco del inicio de la Semana de los Museos y en coincidencia con el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó en el Museo Municipal “Jorge A. Mendoza” una innovadora propuesta de inclusión: la incorporación de códigos QR con audiodescripciones en distintas obras de arte, destinadas especialmente a personas con discapacidad visual. La iniciativa, impulsada de manera articulada entre distintas áreas municipales, busca garantizar el acceso a la cultura y promover espacios más inclusivos para toda la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el trabajo sostenido que permitió concretar el proyecto, “es un trabajo que venimos haciendo hace 2 años, gracias a Dios este año se puede concretar y terminar. Nos parecía importante que el museo del municipio sea accesible, sobre todo a personas con dificultades visuales, y en este día, el Día de la Concientización sobre la Accesibilidad, para nosotros es un orgullo decir que todo este trabajo fue hecho por personal municipal que se capacitó”.

Asimismo, remarcó el compromiso y la participación de distintas dependencias municipales en la realización de las audiodescripciones, “desde el área de la Secretaría de Planificación y Ambiente, Emilia Vayra estuvo a cargo del proyecto conjuntamente con la Coordinación de Inclusión, la Dirección de Cultura y otras áreas, para poder concretar toda la audiodescripción, para que las personas con dificultades, e incluso con dificultades por ahí en el entendimiento, puedan conocer las obras que se encuentran acá en el Museo Mendoza”.

Díaz, también valoró el acompañamiento de personas con discapacidad visual durante el proceso de evaluación del material sonoro, “ ellos hicieron la escucha de estas audiodescripciones previamente para que nos dijeran si había cosas para cambiar, modificar o mejorar, y fueran realmente útiles para todas las personas que visitan el museo”.

Por su parte, el director de Cultura, Joaquín López, resaltó la importancia de la Semana de los Museos como un espacio de reflexión y encuentro con la historia y la identidad cultural, “estamos celebrando la Semana de los Museos, programa que tiene una trascendencia nacional e internacional, que invita a poder repensarnos como comunidad desde nuestra historia, así que invitamos a toda la comunidad a que puedan acercarse, acceder a las redes sociales de Cultura y de la Red de Museos para poder informarse de todas las actividades que se van a estar haciendo”.

En relación a la nueva herramienta de accesibilidad, expresó, “particularmente, el 21 de mayo es el Día de la Accesibilidad, y en este querido espacio estamos también celebrando que vamos a poder contar con códigos QR que van a facilitar la posibilidad de apreciar las obras de arte del museo a las personas con discapacidad. Eso para nosotros es muy importante porque representa una política municipal orientada a la inclusión, que sabemos que es algo fundamental para nuestra comunidad y también para que nadie se pierda la posibilidad de disfrutar de nuestros museos”.

Finalmente, invitó a vecinos y turistas a disfrutar de las propuestas culturales previstas durante el fin de semana largo, “vamos a tener disponibles los espacios públicos e independientes abiertos para la comunidad, así que renuevo la invitación a que puedan llegarse, puedan disfrutar y realmente que nuestros museos puedan tener vida”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wjpf0zdZXJ0