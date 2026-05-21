Inclusión . 70 empleados recibieron sus certificados de Lengua de Señas Argentina

Con esta acción se busca un Estado más accesible, inclusivo y con perspectiva de derechos para una efectiva comunicación y prestación de servicios a las personas con discapacidad auditiva.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral y en coordinación con el Ministerio de Educación, por medio de la Escuela de Configuración de Apoyo “Hellen Keller”, concluyó el ciclo de capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) destinado a empleados de organismos provinciales.

En el acto de cierre, se hizo entrega de certificados a los 70 agentes que completaron las cinco jornadas del programa, desarrollado en la Escuela de Configuración de Apoyo N°7 «Helen Keller».

Los diplomas fueron entregados por la ministra de Educación, Daniela Teseira, y la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, en reconocimiento al compromiso asumido por los participantes, todos ellos agentes que se desempeñan en áreas de atención al público y mesa de entrada de distintos organismos de la administración pública provincial.

La capacitación, dictada por la profesora Angélica Gareca y la docente de Educación Especial Claudia Escalera junto a referentes de la comunidad sorda, estuvo orientada a promover la inclusión y fortalecer la comunicación con personas sordas. El programa contempló niveles con instancias prácticas de vocabulario y uso de señas, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la política pública del Gobierno de Jujuy orientada a consolidar un Estado más accesible y con perspectiva de derechos.

La ministra de Educación Daniela Teseira, destacó la importancia de construir una provincia más inclusiva, con instituciones preparadas para acompañar a las personas con discapacidad y garantizar una comunicación efectiva, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de capacitación y sensibilización. En este sentido, “resulta fundamental que la formación en Lengua de Señas Argentina pueda extenderse e incorporarse de manera progresiva en todos los ámbitos de la administración pública, fortaleciendo así el acceso igualitario, la inclusión y el derecho a la comunicación de toda la comunidad”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, expresó que “esta capacitación representa un paso concreto hacia un Estado más inclusivo y accesible. Que agentes que trabajan cara a cara con la ciudadanía puedan comunicarse en Lengua de Señas Argentina es una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas. Seguiremos trabajando para que la perspectiva de derechos no sea solo un enunciado, sino una práctica cotidiana en cada organismo provincial.»

Del acto participó también la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque; la directora de la Escuela de Configuración de Apoyo “ Helen Keller”; Silvia López; y la responsable de la Modalidad de Educación Especial, Fabiana Cisneros.