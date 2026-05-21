San Salvador de Jujuy fue sede de la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs FEHGRA

La jornada, realizada en una confitería céntrica, reunió a chefs y referentes del sector gastronómico regional en una competencia que puso en valor la creatividad y la calidad profesional de los participantes. En ese marco, asistieron al certamen autoridades municipales y del Concejo Deliberante, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las instancias de capacitación, competencia y proyección de la gastronomía regional.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la gastronomía y la enología como políticas de Estado y consideró, “ambas actividades representan más que una propuesta culinaria o turística, por lo que es importante fomentar la gastronomía, así como todo lo que tiene que ver con la enología”, expresó.

A la vez remarcó que “la gastronomía hoy no solamente es comida, sino que tiene que ver con la cultura, con la identidad, con el trabajo y con una expresión territorial nuestra”.

Asimismo, subrayó “la riqueza cultural vinculada a la gastronomía que tiene Jujuy es enorme y está creciendo de una manera increíble últimamente”, afirmó.

Finalmente consideró, “de una manera sostenida, el Estado tiene que articular con organizaciones de la sociedad civil, como FEHGRA, y con los distintos chefs que participaron, para que este tipo de actividades se repitan y sobre todo permita que cada día tengamos más y mejor gastronomía”, concluyó.

Luego el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, manifestó “el municipio de San Salvador de Jujuy viene trabajando de manera articulada con FEHGRA a través de un convenio que permite brindar espacios y generar vínculos con gastronómicos locales, estudiantes y personas vinculadas al sector turístico, para que puedan participar de las capacitaciones territoriales que la federación desarrolla en distintos puntos del país”.

En ese marco, expuso “San Salvador fue una de las ciudades seleccionadas este año para recibir estas instancias de formación. Además, por segundo año consecutivo, fue elegida como sede de la competencia de chefs que luego tendrá su instancia final en a feria Hotelga, donde anualmente se consagra al mejor chef del país”.

Puntualizó Córdoba “Jujuy está creciendo en términos turísticos y gastronómicos y la ciudad fue el faro de ese crecimiento en el último tiempo; entonces quien recorre la ciudad puede ver cómo se abren nuevos locales gastronómicos y eso significa más trabajo en la ciudad y más desarrollo vinculado al turismo”, destacó.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, “por lo que es fundamental para construir una hoja de ruta, planificar y trabajar de manera conjunta en la promoción de los destinos turísticos, y desde nuestra parte siempre estaremos abiertos al diálogo con el sector privado”, concluyó Córdoba. Durante la actividad, la Municipalidad hizo entrega a los organizadores de una minuta de declaración de Interés Municipal por la Semana de la Gastronomía en Jujuy, reconociendo el aporte del evento y la promoción de la cocina regional.

Nota audiovisual: https://youtu.be/NfrXxdJzwJQ