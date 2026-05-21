Taller vivencial para aprender a frenar y habitar mi propio tiempo

El próximo 27 de mayo se realizará el taller vivencial “Me doy permiso para parar: habitar con mayor conciencia mi propio tiempo”, una propuesta orientada a reflexionar sobre la relación con el tiempo, la productividad y el descanso. La propuesta se desarrollará en las oficinas de Necochea 565, de 9 a 11 horas. Los cupos son limitados

El Departamento de Salud Mental, invita a través de la actividad, a quienes sienten dificultad para detenerse o perciben que siempre hay algo más por hacer, a participar de un espacio de encuentro y autocuidado a través de dinámicas teórico-vivenciales.

La jornada estará a cargo del equipo de profesionales, que trabajará en la identificación de mandatos vinculados a la productividad constante, el registro de la dificultad para parar, la reconexión con el tiempo propio y el disfrute, además de la importancia del autocuidado en la vida cotidiana.

El objetivo del taller, anticipo el área municipal, es generar un espacio para correrse del deber constante y comenzar a incluir aquellas necesidades personales que muchas veces quedan relegadas por las exigencias diarias.