Entornos seguros. «Lo virtual es real» en Yacoraite: taller de prevención de la violencia digital

A través de actividades participativas y espacios de intercambio, los estudiantes pudieron reflexionar sobre la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la empatía y el cuidado mutuo también en el ámbito digital.

Continuando con el trabajo en territorio para la prevención de la violencia digital se llevó a cabo el taller “Lo virtual es real” destinado a estudiantes de la Escuela Secundaria Rural N° 4 de la localidad de Yacoraite, una jornada de sensibilización y formación.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades abordó durante el encuentro distintas problemáticas vinculadas al uso de las redes sociales y plataformas digitales, como el ciberacoso, la exposición no consentida de contenido, la violencia simbólica y las practicas que vulneran los derechos en los espacios virtuales.

La propuesta busca fortalecer la información y la prevención como herramientas fundamentales para que adolescentes y jóvenes puedan reconocer situaciones de riesgo, pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesen experiencias de violencia digital, fomentando el uso responsable, seguro e inclusivo para todas las personas.

El taller estuvo a cargo del Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, del Consejo Provincial de Mujeres.