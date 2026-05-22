Gran convocatoria en el Desayuno Patrio organizado en el Mercado 6 de Agosto

En el marco de la Semana de Mayo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el tradicional “Desayuno Patrio” en las instalaciones del Mercado Municipal “6 de Agosto”, una propuesta que reunió a adultos mayores, estudiantes, instituciones municipales y vecinos en una jornada cargada de tradición, integración y espíritu patrio.

La actividad organizada por la Dirección de Adultos Mayores junto a la administración del Mercado 6 de Agosto se desarrolló con una importante convocatoria de público que compartió chocolate caliente, panificados y diversas actividades culturales y recreativas alusivas al 25 de Mayo.

Al respecto, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, expresó, “estamos contentos con esta actividad que coordinamos con el Mercado Municipal ‘6 de Agosto’ denominada Desayuno Patrio, que venimos realizando todos los años, con mucha convocatoria de adultos mayores, y también la visita de un colegio. Estamos repartiendo en estos momentos chocolate que hizo el Mercado y pancitos, de la Dirección de Adultos Mayores”.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, “con este día tan importante, el 25 de Mayo para todos los argentinos, empezamos con varias instituciones municipales con diversas actividades, vinieron los Abuelos Cuenta Cuentos con ropa de época, y también hicieron una actividad alusiva al 25 de Mayo, así que agradecidos a nuestro director Roberto Soraide, que nos abrió las puertas desde temprano”.

En ese sentido, Humacata remarcó el valor del intercambio generacional, “la idea es que los adultos mayores sigan mostrando los valores a las generaciones nuevas, a los chicos de las escuelas que se hicieron presente hoy y vemos mucha convocatoria en el mercado”.

Sobre el desarrollo de la jornada, detalló, “largamos a las 8 de la mañana hasta las 10.30, con un desayuno para todos los que se acercan y continuamos mostrando todo lo que hacen las distintas instituciones, no solamente el trabajo de los adultos mayores, sino también trabajamos transversalmente con otras instituciones, como, por ejemplo, actuaron Caudillos a cargo de la señora Leticia Jerez, y después, la Estación Saludable con otras actividades. También está personal de Salud del municipio tomando la presión a todos los que se acercan al mercado”.

Por su parte, el director del Mercado Municipal “6 de Agosto”, Roberto Soraide, valoró la posibilidad de abrir el espacio a este tipo de encuentros comunitarios, “las puertas están abiertas por otro tipo de actividades, estamos recibiendo con mucho orgullo a nuestros queridos adultos mayores, con múltiples actividades relacionadas a lo que hacen ellos, y contraponiendo un poco lo que es la juventud y los chicos, adolescentes, que también nos visitan acá en el mercado”.

Finalmente, destacó el compromiso de los puesteros y comerciantes con la celebración patria, “los puestos también poniéndole color, adornando, haciendo las comidas típicas de esta fecha patria, así que agradecerles por la paciencia por la ornamentación dejando muy lindo el mercado”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Sf1dBEKc9Sc