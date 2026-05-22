La Municipalidad informó la modalidad de servicios para el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la prestación de los distintos servicios municipales durante el lunes 25 de mayo, jornada en la que se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, detallaron que los servicios funcionarán bajo la siguiente modalidad:

Transporte Alternativo: prestará servicio con Tarifa 2.

prestará servicio con Tarifa 2. Transporte Urbano: circulará con unidades reducidas.

circulará con unidades reducidas. Ascensor Urbano: funcionará de 8 a 20 horas.

funcionará de 8 a 20 horas. Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Por otro lado, la Dirección General de Higiene Urbana informó cómo se desarrollarán los servicios vinculados a la recolección y limpieza urbana:

Servicio prestado por el Municipio

Recolección de Residuos Domiciliarios: normal.

normal. Servicio Especial: normal.

normal. Limpieza/Barrido: sin servicio.

Servicios de la empresa LIMSA S.A.

Recolección Domiciliaria: normal.

normal. Recolección Comercial: normal.

normal. Recolección Patógena: normal.

normal. Barrido: únicamente en microcentro y ex terminal.

únicamente en microcentro y ex terminal. Barrido Manual: sin servicio.

sin servicio. Contenedores Municipalidad: normal.

normal. Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Desde el municipio solicitaron además la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios de recolección de residuos, con el objetivo de continuar promoviendo hábitos saludables y el cuidado de la ciudad. Ante cualquier consulta, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.

Asimismo, la Dirección de Mercados informó que los mercados municipales 6 de Agosto, Ex Abasto, Santa Rosa, Concentración y Abasto, junto al Paseo de Compras Sarmiento, atenderán solamente medio día durante el feriado. En tanto, el Paseo de las Flores funcionará con atención normal.

Los mencionados espacios comerciales retomarán su actividad habitual y horarios normales el martes 26 de mayo.

Finalmente, desde la administración de los cementerios municipales indicaron que el Cementerio El Salvador mantendrá abierta su administración de 8 a 13 horas, mientras que el horario de visitas será de 8 a 18 horas.