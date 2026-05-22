Operativos y cortes de tránsito por los actos de la Revolución de Mayo en la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cortes y dispositivos especiales de tránsito con motivo de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Las medidas regirán durante el domingo 24 y el lunes 25 de mayo en distintos sectores de la ciudad, por lo que se solicita a conductores y peatones circular con precaución y respetar la señalización dispuesta.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, detallaron que el domingo 24 de mayo se realizarán cortes de tránsito en las intersecciones de Alvear y Sarmiento, y Belgrano y Coronel Gorriti, en el horario de 13 a 24 horas.

Asimismo, se restringirá la circulación sobre calle San Martín, entre Sarmiento y Coronel Gorriti, de 15 a 18 horas, en el marco de las actividades previstas por la celebración patria.

Por otra parte, informaron que el lunes 25 de mayo se llevará adelante un acto en la plazoleta Coronel Gorriti, ubicada en avenida Martiarena e Italia, entre las 18 y las 20 horas. En ese sector se implementará un dispositivo preventivo de tránsito, sin cortes vehiculares, aunque se recomienda circular con especial precaución.

Finalmente, desde el municipio solicitaron a la comunidad prestar atención a la señalización vial y a las indicaciones del personal de tránsito apostado en los distintos puntos afectados.