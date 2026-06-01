El Multiespacio de Mariano Moreno sede de un encuentro interinstitucional por el Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, con el lema “Ahora por el clima”, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza un encuentro institucional ambiental que se realizará el próximo viernes 5 de junio, de 16 a 19 horas, en el Multiespacio de barrio Mariano Moreno. La propuesta reunirá a instituciones ambientales de los ámbitos nacional, provincial, municipal y privado, que participarán con stands informativos y educativos destinados a concientizar a la comunidad sobre el cuidado del ambiente y la acción climática.

Además, se desarrollará un conversatorio del que participarán especialistas y referentes con experiencia en la implementación de soluciones vinculadas a la reducción de gases de efecto invernadero y otras problemáticas ambientales en distintos ámbitos.

Al respecto, el director de Economía Circular, Marcelo Molina, confirmó la realización de la actividad y explicó que el objetivo principal es “informar, educar y difundir la importancia del ambiente y su cuidado para el presente y el futuro”.

“El Multiespacio de Mariano Moreno será el escenario de este importante encuentro. Ya se confirmó la participación de 18 stands de instituciones privadas, provinciales y nacionales que expondrán distintas temáticas vinculadas al ambiente, como el cuidado de los animales, el agua, el suelo y otros recursos naturales”, señaló.

Asimismo, destacó que “también tendremos un conversatorio en el que participarán personas con experiencia en materia ambiental, quienes compartirán cómo abordaron y resolvieron diferentes problemáticas tanto en empresas como en otros ámbitos”.

Molina extendió la invitación a toda la comunidad, especialmente a establecimientos educativos, instituciones y organizaciones sociales. “Invitamos a vecinos, escuelas e iglesias a participar de esta propuesta, que será una valiosa oportunidad para informarse y aprender más sobre el cuidado del ambiente”, expresó.

Finalmente, recordó que la semana pasada se instaló en el edificio central de la Municipalidad un stand educativo e informativo sobre economía circular y recuperación de materiales. “Durante la actividad se mostraron distintos elementos elaborados a partir de materiales recuperados, despertando el interés de vecinos, adolescentes y niños”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sLFQc9MUzMM