El Patio Emprendedor Sostenible celebró cinco años impulsando el trabajo genuino y el desarrollo local

Con la participación de 93 emprendedores y una gran convocatoria de vecinos en el Parque San Martín, el espacio municipal festejó su quinto aniversario consolidándose como una plataforma de capacitación, comercialización y crecimiento para cientos de emprendedores de la ciudad.

El Patio Emprendedor Sostenible celebró su quinto aniversario en el Parque San Martín con una jornada especial que reunió a 93 emprendedores locales, espectáculos artísticos y sorteos para el público y los participantes. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través del Club de Emprendedores, se consolidó como un espacio clave para la promoción del trabajo genuino, la economía local y el desarrollo sostenible.

Durante la celebración, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa desde sus inicios. “Celebramos los cinco años del Patio Emprendedor Sostenible con la presencia de 93 puestos de emprendedores de nuestra ciudad. Este espacio comenzó con apenas 12 emprendedores y hoy cuenta con un total de 380 que van rotando semanalmente en el sector central del Parque San Martín”, señaló.

La funcionaria remarcó que el acompañamiento municipal va más allá de la generación de espacios de venta, ya que durante todo el año los emprendedores acceden a capacitaciones orientadas al fortalecimiento de sus proyectos. Entre las temáticas abordadas se encuentran imagen digital, cómo emprender, registro de marca, planes de negocios, análisis de costos, marketing y redes sociales, innovación, sustentabilidad y sostenibilidad.

Asimismo, los participantes forman parte de programas anuales como Ideate, Desarrollate e Innova, herramientas diseñadas para potenciar el crecimiento de sus iniciativas. En este marco, también participaron del primer Concurso Municipal Demo Day, que incluyó capacitaciones sobre propuesta de valor, técnicas de pitch, ventas y monotributo.

Díaz destacó además la importancia de la articulación con los socios estratégicos del Club de Emprendedores, conformados por empresas e inversores que acompañan el desarrollo de los proyectos locales. “Promovemos la sinergia entre los emprendedores y los distintos actores que colaboran con este crecimiento, apuntando a la generación de trabajo genuino y permanente, atravesado por la sostenibilidad y el cuidado del ambiente”, expresó.

La jornada contó con la actuación del Grupo Folklórico Maitén y del Ballet de la Dirección Municipal de Adultos Mayores, dirigido por la profesora Lihué Gutiérrez. Además, se realizaron sorteos destinados tanto a los vecinos que visitaron el evento como a los propios emprendedores.

Desde el municipio destacaron que el Patio Emprendedor Sostenible continúa siendo una herramienta fundamental para la visibilización de los emprendedores locales, brindándoles un espacio de comercialización, capacitación y acompañamiento permanente para fortalecer sus emprendimientos y contribuir al desarrollo económico de la ciudad.