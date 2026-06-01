El Municipio impulsa medidas para acompañar al comercio local y simplificar las habilitaciones

En el marco de las acciones destinadas a acompañar al sector comercial frente a la compleja coyuntura económica que atraviesa el país, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, mantuvo una reunión con autoridades de la Cámara de Comercio de Jujuy, junto al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, y el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio y el subsecretario de Gobierno, Hernán Rosa Larrieu para analizar los alcances de la recientemente promulgada Ordenanza N.º 8265/2026..

La normativa establece un régimen de habilitaciones comerciales simplificadas para locales de hasta 100 metros cuadrados e incorpora bonificaciones sobre la tasa de habilitación, beneficiando a más del 70% de los comercios de la ciudad. La medida busca aliviar la carga administrativa y económica que afronta el sector en un contexto de retracción de la actividad.

Durante el encuentro, el intendente Raúl Jorge destacó el esfuerzo que realiza el Municipio para acompañar al comercio formal y facilitar los trámites vinculados a la actividad económica. “Somos conscientes de la gravísima situación que están atravesando todo el sector del comercio formal. Queremos hacer mucho más sencillas las tareas administrativas, las tareas burocráticas que tienen que atravesar ellos, y también hacer un esfuerzo conjunto para reducir tasas”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo realizado junto al Concejo Deliberante para avanzar con la iniciativa. “Estamos promulgando una ordenanza del concejal Gastón Millón que ha consensuado una manera más que interesante de generar beneficios a muchísimos comercios rebajando tasas municipales”, sostuvo.

Jorge también consideró necesario que otras jurisdicciones acompañen con medidas similares. “Creo que esto debe ser acompañado, como seguramente lo será, por la Provincia. Y fundamentalmente creo que también acá hay que hacer un llamado de atención muy fuerte a diputados nacionales, senadores y al Gobierno de la Nación”, afirmó al referirse a la situación que atraviesa el sector comercial en distintos puntos del país.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, explicó que la ordenanza fue elaborada a partir del diálogo mantenido con los comerciantes y que su alcance comprende a los locales de menor superficie, que representan la mayor parte del entramado comercial de la ciudad. “Nos hemos reunido con los comerciantes a los fines de escuchar la situación actual del sector para informarles los alcances de la vigencia de la Ordenanza 8265/2026 de habilitaciones simplificadas, más una bonificación que se realiza sobre la tasa de habilitaciones”, señaló.

Millón precisó que la medida alcanza a los locales de menos de 100 metros cuadrados, aunque remarcó que existen otros sectores que también requieren acompañamiento. “Si bien son más del 70% de los locales que se encuentran hoy en la ciudad, hay otros que también se encuentran en esta misma situación de crisis y necesitan el apoyo del Estado”, indicó.

En ese sentido, destacó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre los distintos niveles gubernamentales. “El municipio, si bien puede ser quien menos influye en el monto definitivo, está dando señales. Necesitamos articular con Provincia y, sobre todo, con Nación, porque esto también viene de una situación macroeconómica compleja”, expresó.

A su turno, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, resaltó el diálogo permanente que mantiene el Municipio con la Cámara de Comercio para seguir mejorando los procesos administrativos vinculados a las habilitaciones. “Nos hemos reunido con la Cámara de Comercio conversando lo que se ha logrado, que es la sanción de esta nueva ordenanza para hacer las habilitaciones comerciales simplificadas para los comercios de menos de 100 metros”, manifestó.

Además, señaló que el trabajo continuará con el objetivo de brindar respuestas a otros sectores comerciales. “Seguimos trabajando e intercambiando ideas para ver la forma de beneficiar al resto de los comerciantes, que también necesitan respuesta del municipio a los fines de que el trámite de habilitación sea un poco más ágil y más fácil de hacerlo”, explicó.

El funcionario también destacó el avance de herramientas digitales para facilitar la gestión de trámites. “Buscamos que el comerciante pueda hacerlo desde su comercio sin perder tiempo ni tener que acudir a las oficinas municipales”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio de Jujuy, Claudia Armata, valoró la entrada en vigencia de la nueva modalidad de habilitaciones y destacó el trabajo conjunto con el Municipio. “Esta modalidad simplificada tiene menos requisitos para los comercios que tengan menos de 100 metros cuadrados y algunos beneficios, como una reducción en la obtención de la habilitación. La verdad que son tantos los requisitos que tenemos para las habilitaciones que esto es una buena noticia para los comercios”, expresó.

Asimismo, remarcó la continuidad de las mesas de trabajo entre ambas instituciones. “Estamos en contacto con el secretario de Gobierno, manteniendo reuniones permanentes para tratar de simplificar los pasos que se nos dificultan todos los días para obtener las habilitaciones municipales y tratando de buscarle un mejor camino a todas las cuestiones municipales”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/RInK55Xr2BI