Acompañamiento. El Gobierno de Jujuy otorgó becas a estudiantes de la carrera de Medicina

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de las becas a seis jóvenes de distintas localidades de la provincia fueron beneficiados por el programa “Vocación Médica en Territorio”.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de becas del programa “Vocación Médica en Territorio”. La iniciativa se enmarca en una política orientada a generar igualdad de oportunidades y acompañar la formación de jóvenes que inician su camino profesional.

El programa, destinado a estudiantes de Medicina en Jujuy, surge como una política pública de arraigo diseñada para acompañar a futuros profesionales de la salud y fortalecer la atención sanitaria en todo el territorio provincial.

En esta oportunidad, seis estudiantes resultaron beneficiados. Los becarios pertenecen a las localidades de Caimancito, Tilcara, Humahuaca, Perico, Fraile Pintado y San Salvador de Jujuy.

Acompañaron la actividad el ministro de Salud, José Manzur; el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo; autoridades provinciales y otros invitados.

El mandatario expresó su satisfacción por la entrega de becas y destacó el trabajo articulado con la Universidad Nacional de Jujuy para que más jóvenes puedan estudiar y capacitarse en la provincia.

“Recibir esta beca y saber del compromiso que tienen, no solo por estudiar y convertirse en profesionales de la salud, sino también por atender el día de mañana a los jujeños, es muy importante”, enfatizó Sadir.

Finalmente, deseó éxitos a los estudiantes y remarcó: “Vamos a seguir acompañándolos. Estudien mucho, recibanse y sean excelentes profesionales, porque Jujuy los necesita”.

Por su parte, Buljubasich señaló que se entregaron becas de corresponsabilidad a seis estudiantes del interior de la provincia para cursar la carrera de Medicina, en el marco de las políticas públicas de salud.

“Nos comprometemos como Gobierno a brindar apoyo durante todo el trayecto formativo y los estudiantes se comprometen, una vez obtenido el título de médico, a trabajar durante tres años en los lugares que el Ministerio de Salud determine según las necesidades sanitarias”, explicó.

Asimismo, detalló que las becas fueron otorgadas considerando el lugar de residencia y las condiciones socioeconómicas de los postulantes, mediante un sistema de puntaje y entrevistas con asistentes sociales para garantizar la equidad.

El funcionario también destacó que la carrera de Medicina en Jujuy fue acreditada por la CONEAU y que la primera cohorte cuenta con 60 estudiantes que cursan con normalidad en Libertador General San Martín, con docentes de la UNJu y tutores de Córdoba.

Marcelo Flores, estudiante de Humahuaca, comentó que la beca le permitirá continuar sus estudios. “Me siento feliz porque es una ayuda importante, dada la situación económica que atraviesa mi familia. Desde niño me quedé sin padre y comencé a trabajar desde muy joven”, relató.

Asimismo, consideró que este logro también pertenece a su familia por el apoyo constante que le brindó para salir adelante.

“Quiero agradecer al gobernador y a todos los que hicieron posible que pueda seguir afrontando este desafío. Es un compromiso recibirme y ejercer la vocación médica para ayudar a quienes lo necesitan, y poder hacerlo cerca de casa es lo más bonito”, concluyó.

Por su parte, Violeta Martínez Ocampo, de Fraile Pintado, manifestó: “Sabemos que en nuestra provincia hacen falta médicos y nosotros queremos dar ese paso. Gracias a esta beca podré continuar con la carrera que me gusta y, cuando termine mi formación, ayudar a la gente”.