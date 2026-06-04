Agenda Cultural . Los centros culturales de San Salvador de Jujuy presentan su programación

Muestras, talleres y homenajes gratuitos y arancelados en los principales espacios y centros culturales de San Salvador de Jujuy.

Los principales espacios y centros culturales de San Salvador de Jujuy ofrecen una agenda que combina inauguraciones de muestras, talleres de formación artística y exhibiciones permanentes. La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad.

Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.)

El centro presenta la muestra «PROCESOS» de la artista Dani Yazlle, que podrá visitarse hasta el 8 de junio de 2026, de 8:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita. El viernes 5 de junio a las 17:00 horas se realizará el Encuentro de Poetas por la Paz, actividad gratuita. El miércoles 10 de junio a las 19:30 horas se inaugura «De retazos y relatos», muestra colectiva del laboratorio textil, con coordinación y curaduría de Gisela Tabacman, actividad libre y gratuita. El centro se ubica en Alvear 534, San Salvador de Jujuy.

Casa de las Letras

El espacio presenta múltiples propuestas literarias y artísticas. El jueves 4 de junio se dicta el Taller de Quechua coordinado por Kusi Killa de 16:00 a 18:00 horas (actividad arancelada), y el Taller de lectura coordinado por Matilde Almada de 18:00 a 20:00 horas (actividad gratuita). El viernes 5 de junio se ofrece el Taller de canto e instrumentos coordinado por Elina Alabar de 16:00 a 18:00 horas (gratuito). El martes 9 de junio se dicta el taller «Canto con caja» coordinado por Elsa Tapia de 18:00 a 21:00 horas (arancelado). El miércoles 10 de junio se realiza la reunión del Grupo Artístico Literario JA (Jujeños Autores) de 18:00 a 20:00 horas (gratuito). Casa de las Letras se encuentra en Belgrano 1327.

Casa Silvetti – Espacio de Arte

La sala presenta la muestra homenaje a Héctor Alemán «Un punto de partida a la naturaleza muerta». La exhibición podrá visitarse hasta el 3 de julio, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. La actividad es libre y gratuita para todo público. Casa Silvetti se encuentra ubicada en Canónigo Gorriti 295.

Museo y Centro Cultural CULTURARTE

El viernes 5 de junio a las 19:30 horas se inaugura la muestra «YUNGA» de Miguel Ángel Castro, actividad libre y gratuita. Se ofrecen visitas guiadas para grupos y escuelas. El espacio se ubica en San Martín esq. Sarmiento, San Salvador de Jujuy.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

Del 6 de mayo al 8 de junio de 2026 se presenta la muestra «YO SOY ELOY» de Emanuel Coria. Las imágenes que integran esta muestra forman parte del fondo Eloy Coria Torres del Archivo Fotográfico y Audiovisual de Jujuy. Actividad libre y gratuita, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. Además, se realizan visitas al museo «Conociendo a Macedonio Graz» de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El centro se ubica en Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy.

Los espacios culturales de la capital mantienen una programación activa que fortalece la formación y el disfrute artístico de la comunidad.