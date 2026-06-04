Asistencia Alimentaria. Refuerzos alimentarios para familias de localidades de Valles

Familias de San Antonio, El Carmen y otras localidades de Valles recibirán refuerzos alimentarios a partir del lunes 8 de junio.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el lunes 8 de junio se realizará la entrega directa de los refuerzos alimentarios a familias titulares del Programa Comer en Casa de San Antonio; El Carmen; Pampa Blanca; Aguas Calientes; Puesto Viejo; Yala y Monterrico.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio:

En San Antonio, se llevará a cabo en el ex Hogar del Niño, de calle San Martín s/n. de 9:00 a 17:00 h., mientras que en Los Alisos se hará en la Delegación Municipal, de 9:00 a 17:00 h.

En El Carmen se realizará en el ex Comer Infantil de calle Coronel Arenas esquina 9 de Julio de 9:00 a 17:00 h

Martes 9 de junio:

En Pampa Blanca se realizará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Municipal, de 9:00 a 17:00 h.

En Aguas Calientes se efectuará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio El Progreso, de 9:15 a 16:15 h.

En Puesto Viejo se llevará a cabo en el Punto Digital de barrio Centro Mina de 9:30 a 16:30 h.

Miércoles 10 de junio:

En Yala se hará en la Municipalidad, de 8:00 a 16:00 h., para titulares de Yala San Pablo de Reyes, Los Nogales, Lagunas de Yala y Carahuasi. Mientras que en Lozano será en el NUM Carlos Alvarado, de 8:15 a 16:00 h. y en León se realizará en la Delegación Municipal de 8:30 a 15:30 h.

Miércoles 10 al viernes 12 de junio:

En Monterrico se llevará a cabo en el Centro de Encuentro Adolescente (CEA) de calle Hermenigildo Sivila 1052 de 8:30 a 16:30 h.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).