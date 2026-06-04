Completaron la limpieza integral de la avenida General Savio con un importante operativo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, completó las tareas de limpieza y erradicación de áridos sobre la avenida General Savio, con el tramo comprendido entre el Servicio Penitenciario y la estación de servicio YPF ubicada en la salida de la ciudad.

El operativo contó con la participación de más de 30 agentes municipales, quienes llevaron adelante labores de barrido, recolección de residuos y retiro de material sedimentado sobre la calzada, con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad y contribuir al mantenimiento de uno de los principales corredores viales de ingreso y egreso de la capital.

Desde el área se destacó que, con las tareas desarrolladas durante la jornada, quedó completada la limpieza integral de la avenida General Savio, permitiendo la habilitación total de la arteria durante el mediodía.

Finalmente, desde el municipio se solicitó la colaboración de la comunidad para preservar la limpieza de los espacios públicos, evitando arrojar residuos desde los vehículos y denunciando cualquier acción de este tipo al teléfono 388-3131807.