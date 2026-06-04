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El CDI Municipal Carita de Luna realizó una enriquecedora salida educativa al Tren Solar de la Quebrada

Jujuy

El Centro de Desarrollo Infantil Municipal (CDI) Carita de Luna llevó adelante una emotiva y enriquecedora salida educativa al Tren Solar de la Quebrada, en la localidad de Tilcara, una propuesta que permitió a niños y niñas vivir una experiencia de aprendizaje significativa en contacto con el patrimonio cultural y natural de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones pedagógicas y de integración familiar que impulsa la institución, y contó con la participación de los pequeños, sus familias, el equipo docente y la directora del establecimiento, Bárbara Gómez.

El principal objetivo de la salida fue brindar a los niños y niñas una experiencia educativa fuera del aula, favoreciendo la observación, la exploración y el reconocimiento del entorno. A través de esta propuesta, se promovieron valores fundamentales como el respeto, la curiosidad, el sentido de pertenencia y el amor por la tierra jujeña. La participación activa de las familias constituyó uno de los aspectos más destacados de la jornada, fortaleciendo el vínculo entre la institución educativa y la comunidad.

Durante todo el recorrido, el equipo docente acompañó y guió a los niños con compromiso, dedicación y afecto, generando espacios de aprendizaje, recreación y convivencia.

Desde el CDI Carita de Luna expresaron su agradecimiento a las autoridades que hacen posible este tipo de iniciativas. En ese sentido, del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, por el acompañamiento permanente a la institución y por impulsar acciones orientadas al bienestar de las familias del municipio y al gobernador de la provincia, Carlos Sadir.

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