El CDI Municipal Carita de Luna realizó una enriquecedora salida educativa al Tren Solar de la Quebrada

El Centro de Desarrollo Infantil Municipal (CDI) Carita de Luna llevó adelante una emotiva y enriquecedora salida educativa al Tren Solar de la Quebrada, en la localidad de Tilcara, una propuesta que permitió a niños y niñas vivir una experiencia de aprendizaje significativa en contacto con el patrimonio cultural y natural de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones pedagógicas y de integración familiar que impulsa la institución, y contó con la participación de los pequeños, sus familias, el equipo docente y la directora del establecimiento, Bárbara Gómez.

El principal objetivo de la salida fue brindar a los niños y niñas una experiencia educativa fuera del aula, favoreciendo la observación, la exploración y el reconocimiento del entorno. A través de esta propuesta, se promovieron valores fundamentales como el respeto, la curiosidad, el sentido de pertenencia y el amor por la tierra jujeña. La participación activa de las familias constituyó uno de los aspectos más destacados de la jornada, fortaleciendo el vínculo entre la institución educativa y la comunidad.

Durante todo el recorrido, el equipo docente acompañó y guió a los niños con compromiso, dedicación y afecto, generando espacios de aprendizaje, recreación y convivencia.

Desde el CDI Carita de Luna expresaron su agradecimiento a las autoridades que hacen posible este tipo de iniciativas. En ese sentido, del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, por el acompañamiento permanente a la institución y por impulsar acciones orientadas al bienestar de las familias del municipio y al gobernador de la provincia, Carlos Sadir.