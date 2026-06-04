La Comisión de Igualdad de Género expresó su apoyo a una nueva marcha del Ni Una Menos

La Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura de Jujuy emitió un comunicado en adhesión a la movilización convocada en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, al cumplirse once años de la histórica jornada del 3 de junio contra la violencia de género.

La reunión se realizó en el Salón Marcos Paz, donde las integrantes de la comisión analizaron la situación actual vinculada a las violencias por motivos de género y destacaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y asistencia.

Al término del encuentro, la presidenta de la comisión, Natalia Morales, señaló que la conmemoración de este año está atravesada por el reciente femicidio de Agostina Vera, ocurrido en Córdoba, hecho que motivó un intercambio sobre la persistencia de la violencia hacia las mujeres y la responsabilidad estatal en la implementación de medidas de protección.

Morales recordó que los casos de femicidios ocurridos en la provincia impulsaron una importante movilización social y política que derivó en la sanción de la Ley Iara por parte de la Legislatura de Jujuy. La legisladora destacó que la norma contempla medidas de prevención, asistencia y protección para mujeres en situación de violencia, entre ellas la creación de refugios, licencias especiales, acceso a la vivienda y subsidios.

Por otra parte, la comisión otorgó despacho favorable a proyectos relacionados con el Día de la Visibilidad Trans y la prevención del acoso callejero.

Finalmente, informaron que en la próxima sesión legislativa impulsarán pronunciamientos vinculados al crimen de odio de Miguel Coria, ocurrido en Tarija, Bolivia.