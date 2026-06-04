La Legislatura sancionó la creación de la Municipalidad de Susques y leyes para el empleo público y los jubilados

La Cámara de Diputados de Jujuy realizó la 5 sesión ordinaria del período legislativo y sancionó un conjunto de iniciativas, entre ellas la creación de la Municipalidad de Susques, modificaciones al Consejo de la Magistratura, medidas de jerarquización para empleados públicos y diversos proyectos de carácter institucional y social.

Uno de los temas centrales de la jornada fue la sanción de la Ley N. 6505, que crea la Municipalidad de Susques y otorga autonomía municipal a esa jurisdicción de la Puna jujeña. El proyecto fue tratado antes de las cuestiones previas debido a la presencia de autoridades comunales y vecinos de la localidad. Durante el debate se destacó que la iniciativa fue posible gracias al consenso alcanzado entre los distintos bloques legislativos, así como el crecimiento sostenido de la localidad, impulsado por la actividad minera y su ubicación estratégica dentro del Corredor Bioceánico. También se subrayó que la medida salda una deuda histórica con las comunidades de la región y se resaltó el potencial de desarrollo asociado al litio, las energías renovables y el turismo.

La Cámara también aprobó modificaciones a la Ley N. 6486 del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento, una reforma que adecua el funcionamiento del organismo creado por la reforma constitucional de 2023, precisa requisitos para sus integrantes y optimiza su estructura administrativa.

Asimismo, recibieron sanción dos leyes que llegaron desde el Ejecutivo provincial destinadas al personal de la administración pública. La Ley N. 6507 establece la promoción efectiva a la categoría inmediata superior para profesionales de planta permanente y una nueva rejerarquización de agentes estatales, mientras que la Ley N. 6508 dispone el pase a planta permanente de trabajadores del Ministerio de Salud que acrediten cinco años de antigedad y cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente.

En materia económica y social, se aprobó la Ley N. 6509, que ratifica el convenio del programa «Ahora Góndola Jubilados y Pensionados», suscripto entre el Gobierno provincial y el Banco Macro, destinado a generar beneficios para jubilados y pensionados en la compra de productos de consumo.

También obtuvo sanción la Ley N. 6510, que ratifica el Decreto Acuerdo N. 4900 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Además, la Legislatura prestó acuerdo para la designación del abogado Javier Gronda como presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU).

Entre otras iniciativas, se aprobó un pedido de informes sobre contrataciones de prestadores del PAMI Jujuy y dos resoluciones vinculadas al crimen de odio que terminó con la vida del jujeño Miguel Ángel Coria en Tarija, Bolivia. Los legisladores expresaron su repudio y solidaridad con la familia de la víctima, solicitaron el esclarecimiento del hecho y requirieron información sobre el estado de la causa judicial, en el marco de las acciones impulsadas desde las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad de Género.

Durante las cuestiones previas, diputados de distintos bloques se refirieron a los 11 años del movimiento Ni Una Menos, advirtiendo sobre la persistencia de la violencia de género y la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a su prevención. También manifestaron su apoyo al reclamo de justicia por Agostina Vera. En ese contexto, se declaró de interés legislativo y social la conmemoración del 3 de junio, Día del movimiento Ni Una Menos.

Finalmente, los legisladores expresaron preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y el cobro de peajes, cuestionaron la paralización de obras públicas por parte del Gobierno nacional y advirtieron sobre sus consecuencias para el empleo, el desarrollo y las economías regionales.