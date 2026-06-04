La Municipalidad impulsa actividades de concientización por la Semana de la Inocuidad Alimentaria

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, que se celebra cada 7 de junio, personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se encuentra desarrollando acciones de concientización y promoción de la salud en distintos puntos de la ciudad. La propuesta inició en la Peatonal Belgrano y se extenderá hasta el próximo sábado con actividades destinadas a toda la comunidad.

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a información sobre manipulación segura de alimentos, participar de actividades recreativas y educativas, además de compartir espacios pensados para promover hábitos saludables.

Al respecto, la jefa del Departamento de Educación Alimentaria, Carolina Alemán, explicó, “el 7 de junio se celebra mundialmente el Día de la Inocuidad Alimentaria, que nos habla de los cuidados que tenemos que tener para proteger los alimentos, que no se contaminen, y así evitamos enfermedades de transmisión por alimentos”.

Asimismo, detalló el trabajo que se viene realizando durante toda la semana, “en ese contexto, la Dirección de Seguridad Alimentaria, más precisamente el Departamento, está trabajando en la semana en diferentes puntos de la ciudad, brindando información, promoción de la salud, tenemos juegos para los niños, repartiendo frutas, y también café, digamos para combatir el frío en estos días”.

Respecto al cronograma previsto, señaló, “hoy estamos acá en peatonal Belgrano, mañana vamos a estar haciendo un recorrido por el Parque Xibi Xibi, el viernes vamos a estar en avenida 19 de Abril y el sábado, culminamos la semana con un evento más grande en el parque Xibi Xibi, más precisamente en la explanada, de 19 de abril esquina Lavalle, vamos a estar con stand de juegos, frutas, vamos a estar con bastantes cosas”.

Desde el área municipal destacaron que estas acciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar prácticas seguras en la manipulación y conservación de los alimentos, contribuyendo así a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y promover una mejor calidad de vida.

En este sentido, Carolina Alemán compartió algunas recomendaciones fundamentales para garantizar la inocuidad alimentaria, “la primera clave es mantener la limpieza siempre, cocinar perfectamente los alimentos, tomar agua segura, o sea, agua potable. También, alimentos que sean frescos, y dentro de la brecha de la fecha de vencimiento, evitar la contaminación cruzada y la contaminación con otros productos”.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas a sumarse a las actividades programadas durante toda la semana y a incorporar hábitos responsables que permitan cuidar la salud de toda la familia a través de una alimentación segura.

Nota audiovisual: https://youtu.be/QhFczV1_T28