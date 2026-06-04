Modernización. Créditos para emprendedores tecnológicos: se lanzó el programa «AWS Desarrolla» junto a Amazon Web Services

El Gobierno de Jujuy presentó la iniciativa que permitirá a emprendimientos tecnológicos de la provincia acceder a créditos de nube hasta USD 100.000, fortaleciendo el ecosistema emprendedor local.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización de la provincia de Jujuy presentó oficialmente el programa “AWS Desarrolla”, diseñado para impulsar el crecimiento de startups y proyectos tecnológicos que ayudan a dinamizar parte de la economía del conocimiento.

La propuesta surge del trabajo conjunto entre el Gobierno de Jujuy y la empresa Amazon Web Services (AWS), líder mundial en servicios de computación en la nube. A través de este programa, las startups jujeñas podrán acceder a beneficios concretos:

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización Isolda Calsina destacó la importancia de este acuerdo en el marco del programa provincial de modernización y transformación digital sostenido e impulsado por el gobernador Carlos Sadir.

El lanzamiento contó con la participación de Lorena Zicker, Directora Regional de AWS para el Cono Sur, quien intervino mediante videoconferencia. “El talento existe en Jujuy, por eso es importante que existan estos programas que generen oportunidades y achiquen brechas”, afirmó.