Semana cultural. Agenda cultural: las actividades de los próximos siete días en Jujuy

Llegó «Cultura en siete días» con teatro, música, talleres y ferias en San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Palpalá y más localidades.

Durante la semana del 4 al 10 de junio, la agenda cultural de Jujuy se despliega con variada oferta en distintos puntos de la provincia. Teatro, música en vivo, exposiciones, ferias, talleres y actividades para toda la familia forman parte de la cultura en siete días que recorre San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Palpalá, San Antonio, El Ceibal, Maimará, Monterrico, Tilcara y Huacalera.

Jueves 4 de junio: inicio de la agenda cultural

En San Salvador de Jujuy: El programa «Música en Acción» ofrece música en vivo en Plaza Vilca – Teatro Mitre a las 18:00 horas, mientras que la capacitación y networking para profesionales del sector audiovisual se realiza de 16:00 a 21:00 horas en la Sala Medardo Pantoja de la Ciudad de las Artes. Además, el taller de cerámica para principiantes y estudiantes avanzados se dicta en La Mar en Coche (Puna 173, barrio San Pedrito) de 19:00 a 20:00 horas. Por la noche, Fabián Sigot presenta «Rápido y Grandioso» en el Teatro Mitre (Gral. Alvear 1009 esq. Lamadrid) a las 21:00 horas, y La Rosa Teatro presenta «Inevitable» en el Centro Cultural Héctor Tizón (Hipólito Yrigoyen 1302) a las 21:00 horas.

En Humahuaca: Se realiza el 6º Taller de Orientación Vocacional con invitada Gabriela Lázaro, técnica en Seguridad Pública, en el Salón Bicentenario a las 20:00 horas.

Viernes 5 de junio

En Palpalá: Por el Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrolla «Ambiente Vivo», una feria de emprendedores, exposición de proyectos ambientales y eco canje en el Centro Cívico de 8:00 a 12:00 horas.

En San Salvador de Jujuy: La Feria y Trueque «Manos Indígenas Griselda Caucota» se instala en Plaza España (Independencia 450, detrás de Casa de Gobierno) desde las 10:00 horas. A las 19:30 horas se inaugura la muestra «Yunga» de Miguel Ángel Castro en el Centro Cultural Culturarte (San Martín y Sarmiento, planta alta). Por la noche, el Teatro Mitre recibe a Chingoil Company a las 21:00 horas; la Peña El Encuentro (San Martín 647) ofrece la Gran Peña «La Noche de Monterrico» con Ariel Alcobedo, Omar Monaldi y Ballet Vestigios del Alma a las 22:00 horas; Willy Easdale presenta «Cosmos», solo loop set, en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1109) a las 21:30 horas; Arde Roma (Av. Fascio 1076) propone cena, show y boliche bailable con «El Límite» a las 22:00 horas; y el stand up «5 Temporada Patatón» se presenta en el Teatro El Pasillo a las 22:30 horas.

Sábado 6 de junio

En San Antonio: Se realiza la «Expoferia Ganadera, Productiva y Artesanal» en el Complejo Cultural de San Antonio de 10:00 a 21:00 horas.

En El Ceibal: El Centro Gaucho Los Naranjos celebra su 4º aniversario con elección de la Paisana y Mini Paisana, música, baile y venta de comidas regionales desde las 12:00 horas en el Quincho Luis Guanuco (Ruta 26).

En Maimará: Se lleva a cabo el 1º Concurso del Alfajor para productores de Quebrada y Puna, con música y danza en el Paseo Sabores y Saberes a las 16:00 horas. En Humahuaca: La obra de teatro «Chingoil Company» de Jorge Accame se presenta en el Anfiteatro Municipal a las 16:00 horas. En Monterrico: Se exhibe una muestra de panadería y repostería en el Paseo Gastronómico a las 18:00 horas.

En San Salvador de Jujuy: El taller de pintura «Pouring: acrílico fluido» (arancelado, material incluido) se dicta en el Centro Cultural Héctor Tizón (Hipólito Yrigoyen 1302) a las 10:00 horas. A las 17:00 horas, yoga en El Cabildo con la profesora Melina Cid Conde (entrada libre y gratuita) en el Muro de las Batallas. Por la noche, «Voces del Rock» con la mejor banda tributo de Sudamérica se presenta en el Centro Cultural Martín Fierro (Av. Illia 450) a las 21:00 horas; el Teatro Mitre ofrece la obra «El Bismol» a las 21:30 horas; la Peña El Encuentro recibe «La Noche de Tucumán» con Diego el Tucumano Rodríguez, Azul Galia y Maxi Leches a las 22:00 horas; el Teatro El Pasillo presenta a Seba Mealla y el espectáculo especial de Luis Miguel a las 22:00 horas; y Arde Roma ofrece tributo a los Kjarkas y Grupo Sentimiento a las 22:00 horas.

En Palpalá: La Peña Kikavio Night (Av. Juan José Paso esq. Río de la Plata) presenta a Angelo Aranda, Rafa Verón y José Herrera a las 22:00 horas.

Domingo 7 de junio: cierre de la agenda cultural de la semana

En San Salvador de Jujuy: El ciclo «Poetas notables de Jujuy» reúne a Alberto Alabí y Pablo Baca, quienes leen sus libros escritos, el primer domingo de cada mes en Casa Baca Centro Cultural (Dr. Illia 64, barrio Los Perales) de 17:00 a 19:00 horas. Cristina del Valle presenta «Fantaseando» en el Centro Cultural Martín Fierro (Av. Illia 450) a las 19:00 horas. La obra «Monólogos Clásicos» con elenco de diez actores bajo coordinación de Fabiola Quintos se presenta en La Mar en Coche (Puna 173, barrio San Pedrito) a las 21:00 horas. El stand up «El Gourmet del Infierno» con Tato Broda e invitado Nico Abatedaga se ofrece en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1109) a las 21:00 horas.

En Tilcara: Se presenta el espectáculo de danza Tilcara – Perú «Fraternidad pasión por la danza» en el Salón Municipal a las 19:00 horas.

Lunes 8 de junio

En San Salvador de Jujuy: El doctor La Rosa presenta «Los 5 hábitos para vivir más», una charla del médico especialista en longevidad, en el Centro Cultural Martín Fierro (Av. Illia 450) a las 15:00 horas.

Miércoles 10 de junio

En Huacalera: Por el «Día de la Mujer Jujeña de la Independencia» se realiza un desayuno, acto protocolar, representación teatral, desfile gaucho y almuerzo comunitario en la Plaza Central (Av. 20 de Junio) desde las 9:00 horas. En San Salvador de Jujuy: Se inaugura la muestra colectiva «De retazos y relatos» con coordinación y curaduría de Gisela Tabacman a las 19:30 horas. En Humahuaca: Se realiza la Cacharpaya «El Último grito del Diablo» con premiación a los 45 años de Disfrazado Juan C. Vargas, acompañados por presidentes de diferentes comparsas y agrupaciones. Se presentará el Decálogo. Abierto a todo público en el Hotel de Turismo a las 20:30 horas.

Para más información sobre esta agenda cultural y las próximas propuestas de cultura en siete días, seguí las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Jujuy en @CulturaJujuy o visitá la página web oficial www.cultura.jujuy.gob.ar.